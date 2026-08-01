¡Ponte los tenis en agosto! Estas son las carreras para este mes
Desde 3 kilómetros con mascotas hasta 16 millas, son muchos los eventos en los que puedes participar
1 de agosto de 2026 - 11:10 PM
1 de agosto de 2026 - 11:10 PM
El mes de agosto está abarrotado de eventos de carreras en diversidad de distancias, desde un 3k dedicado a las mascotas, los populares 5k, 8k, 10k y hasta Las 16 millas de Sabrinas, que se llevan celebrando desde hace 29 años.
Ya sea para apoyar a los corredores o para inscribirte y participar, son eventos que puedes disfrutar en familia.
¡Amárrate los tenis y gana salud mientras conquistas millas! Te compartimos aquí los eventos:
Fecha: sábado, 1 de agosto de 2026
Salida: Coliseo Francisco “ Pancho” Deida, Hatillo
Hora: 5:00 p.m.
Fecha: domingo, 2 de agosto de 2026
Salida: Residencial Luis Lloréns Torres, San Juan
Hora: 6:30 a.m.
Fecha: domingo, 2 de agosto de 2026
Salida: Antigua Central Azucarera, Canóvanas
Hora: 6:30 a.m.
Fecha: domingo, 2 de agosto de 2026
Salida: Palmasola, Villalba
Hora: 6:30 a.m.
Fecha: domingo, 2 de agosto de 2026
Salida: Parque Titi Beníquez, San Sebastián
Hora: 7:00 a.m.
Fecha: sábado, 8 de agosto de 2026
Salida: Parque Agroturístico, Dorado
Hora: 5:00 p.m.
Registro: Sold Out
El evento libre de plástico en Puerto Rico, luego de la carrera 5K tendrá un “after party” que contará con la participación de Tainy y De La Ghetto.
Fecha: sábado, 15 de agosto de 2026
Salida: Aguada
Hora: 5:30 p.m.
Fecha: sábado, 15 de agosto de 2026
Salida: Estadio Pedro Montañez, Cayey
Hora: 5:30 p.m.
Fecha: domingo, 16 de agosto de 2026
Salida: Parque de Bombas, Ponce
Hora: 6:00 a.m.
Fecha: domingo, 16 de agosto de 2026
Salida: Colegio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Salinas
Hora: 6:30 a.m.
Fecha: domingo, 16 de agosto de 2026
Salida: Coliseo Jesús M. “Tito” Colón Collazo, Orocovis
Hora: 7:00 a.m.
Registro: Eventivate
Fecha: sábado, 22 de agosto de 2026
Salida: Parque Julio E. Monagas, Bayamón
Hora: 6:30 a.m.
Fecha: sábado, 22 de agosto de 2026
Salida: Calle Duarte 204, Hato Rey, San Juan
Hora: 5:00 p.m.
Fecha: domingo, 23 de agosto de 2026
Salida: Complejo Deportivo Víctor Zayas Pedromo, Santa Isabel
Hora: 6:30 a.m.
Fecha: domingo, 23 de agosto de 2026
Salida: Paseo Real Marina, Aguadilla
Hora: 7:00 a.m.
Fecha: domingo, 23 de agosto de 2026
Salida: Plaza Pública, Fajardo
Hora: 5:00 p.m.
Fecha: domingo, 30 de agosto de 2026
Salida: Parque Colón, Aguadilla
Hora: 7:00 a.m.
Puedes hacer la ruta junto a tus mascotas.
Fecha: domingo, 30 de agosto de 2026
Salida: Plaza La Amistad, Rincón
Hora: 4:00 p.m.
Fecha: domingo, 30 de agosto de 2026
Salida: Pista Olímpica de Levittown, Toa Baja
Hora: 4:00 a.m.
En el evento, habrá participantes de diversas distancias: 5k, 10k y 16 millas.
Registro: Tiendas participantes
Fecha: domingo, 30 de agosto de 2026
Salida: Casa Alcaldía, Caguas
Hora: 6:30 a.m.
Registro: Eventivate
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