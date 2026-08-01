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Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¡Ponte los tenis en agosto! Estas son las carreras para este mes

Desde 3 kilómetros con mascotas hasta 16 millas, son muchos los eventos en los que puedes participar

1 de agosto de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Al finalizar Garnier Green Road 5K, contará con un espectáculo artístico. (Suministrada)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

El mes de agosto está abarrotado de eventos de carreras en diversidad de distancias, desde un 3k dedicado a las mascotas, los populares 5k, 8k, 10k y hasta Las 16 millas de Sabrinas, que se llevan celebrando desde hace 29 años.

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Ya sea para apoyar a los corredores o para inscribirte y participar, son eventos que puedes disfrutar en familia.

¡Amárrate los tenis y gana salud mientras conquistas millas! Te compartimos aquí los eventos:

5k Acrosport

Fecha: sábado, 1 de agosto de 2026

Salida: Coliseo Francisco “ Pancho” Deida, Hatillo

Hora: 5:00 p.m.

Registro: MiCarreraPR

5k por la Salud 2026

Fecha: domingo, 2 de agosto de 2026

Salida: Residencial Luis Lloréns Torres, San Juan

Hora: 6:30 a.m.

Registro: MiCarreraPR

La Isla Run Trip: 10k Canóvanas

Fecha: domingo, 2 de agosto de 2026

Salida: Antigua Central Azucarera, Canóvanas

Hora: 6:30 a.m.

Registro: MiCarreraPR

5k Hunga Maldonado

Fecha: domingo, 2 de agosto de 2026

Salida: Palmasola, Villalba

Hora: 6:30 a.m.

Registro: MiCarreraPR

5k Parranda los Nietos de Papá

Fecha: domingo, 2 de agosto de 2026

Salida: Parque Titi Beníquez, San Sebastián

Hora: 7:00 a.m.

Registro: MiCarreraPR

Garnier Green Road 5k 2026

Fecha: sábado, 8 de agosto de 2026

Salida: Parque Agroturístico, Dorado

Hora: 5:00 p.m.

Registro: Sold Out

El evento libre de plástico en Puerto Rico, luego de la carrera 5K tendrá un “after party” que contará con la participación de Tainy y De La Ghetto.

Sunset 5k Aguada 2026

Fecha: sábado, 15 de agosto de 2026

Salida: Aguada

Hora: 5:30 p.m.

Registro: MiCarreraPR

5k Coquí Dorado 2026

Fecha: sábado, 15 de agosto de 2026

Salida: Estadio Pedro Montañez, Cayey

Hora: 5:30 p.m.

Registro: MiCarreraPR

LOLA 8k - Ponce

Fecha: domingo, 16 de agosto de 2026

Salida: Parque de Bombas, Ponce

Hora: 6:00 a.m.

Registro: MiCarreraPR

5k Colegio Perpetuo Socorro

Fecha: domingo, 16 de agosto de 2026

Salida: Colegio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Salinas

Hora: 6:30 a.m.

Registro: MiCarreraPR

5K de La Longa

Fecha: domingo, 16 de agosto de 2026

Salida: Coliseo Jesús M. “Tito” Colón Collazo, Orocovis

Hora: 7:00 a.m.

Registro: Eventivate

Trialfesta 21k

Fecha: sábado, 22 de agosto de 2026

Salida: Parque Julio E. Monagas, Bayamón

Hora: 6:30 a.m.

Registro: MiCarreraPR

8k: Vive

Fecha: sábado, 22 de agosto de 2026

Salida: Calle Duarte 204, Hato Rey, San Juan

Hora: 5:00 p.m.

Registro: MiCarreraPR

5k Pabellón de la Fama del Deporte Santaisabelino

Fecha: domingo, 23 de agosto de 2026

Salida: Complejo Deportivo Víctor Zayas Pedromo, Santa Isabel

Hora: 6:30 a.m.

Registro: MiCarreraPR

Corre o Camínalo con Sharky 5K - Tiburones de Aguadilla

Fecha: domingo, 23 de agosto de 2026

Salida: Paseo Real Marina, Aguadilla

Hora: 7:00 a.m.

Registro: MiCarreraPR

3ra Edición 5k Knockout Cancer

Fecha: domingo, 23 de agosto de 2026

Salida: Plaza Pública, Fajardo

Hora: 5:00 p.m.

Registro: MiCarreraPR

Corre con Huellas 3K

Fecha: domingo, 30 de agosto de 2026

Salida: Parque Colón, Aguadilla

Hora: 7:00 a.m.

Registro: MiCarreraPR

Puedes hacer la ruta junto a tus mascotas.

5k Santa Rosa de Lima 2026

Fecha: domingo, 30 de agosto de 2026

Salida: Plaza La Amistad, Rincón

Hora: 4:00 p.m.

Registro: MiCarreraPR

Las 16 millas de Sabrina

Fecha: domingo, 30 de agosto de 2026

Salida: Pista Olímpica de Levittown, Toa Baja

Hora: 4:00 a.m.

En el evento, habrá participantes de diversas distancias: 5k, 10k y 16 millas.

Registro: Tiendas participantes

5K Round por la Seguridad

Fecha: domingo, 30 de agosto de 2026

Salida: Casa Alcaldía, Caguas

Hora: 6:30 a.m.

Registro: Eventivate

Tags
Carrera pedestre
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Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas RodríguezArrow Icon
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
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