El bronceado vuelve a estar de moda: esto es lo que realmente le hace a tu piel

Nichole Sims empezó a usar una cama solar a los 15 años porque, según ella, “todo el mundo a su alrededor lo hacía”, sobre todo antes de eventos como los bailes de bienvenida y el baile de fin de curso.

Ocho años después, le diagnosticaron un melanoma, un cáncer de piel que puede poner en peligro la vida.

Durante ese tiempo, Sims ha observado cómo el bronceado se ha vuelto aún más popular entre los jóvenes en Internet. Intenta contrarrestar la desinformación que circula en las redes sociales —que presenta el bronceado como un estimulante del estado de ánimo y un requisito de belleza— compartiendo su propia experiencia.

“Simplemente tengo la sensación de que nuestra generación no se plantea realmente muchos riesgos. Simplemente viven el momento”, afirmó Sims.

A los expertos les preocupa el resurgimiento de la popularidad del bronceado entre los jóvenes adultos, ya que las redes sociales han contribuido a que el bronceado en general vuelva a estar de moda. Un vídeo en el que una chica comparte sus “secretos para broncearse” y muestra la marca del bikini ha acumulado más de 11 millones de visualizaciones, mientras que en los comentarios la gente bromea diciendo: “Probablemente la Tierra no dure mucho más, así que prefiero ir por ahí morena que pálida”.

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Según la Sociedad Americana contra el Cáncer, en 2026 se diagnosticarán más de 100 000 nuevos casos de melanoma en EE. UU. y se prevé que unas 8500 personas fallezcan a causa de esta enfermedad. Y lo que es aún más preocupante, algunos influencers están fomentando el uso de las camas solares.

“Ser joven en el mundo en el que vivimos hoy en día, tener la piel morena y ser guapa son cosas que van de la mano”, afirmó Sims.

Cómo aumentan las camas solares el riesgo de cáncer

El Dr. Pedram Gerami y su equipo de la Facultad de Medicina de la Universidad Northwestern se propusieron averiguar qué ocurría a nivel celular en las personas que utilizaban camas solares. Estas personas tenían un riesgo casi tres veces mayor de desarrollar melanoma que aquellas que no utilizaban camas solares.

Gerami tomó muestras de piel de usuarios de camas solares y las comparó con muestras de personas que no las utilizaban. Su equipo examinó las secuencias de ADN de los melanocitos, unas células cutáneas que pueden convertirse en lunares, melanoma u otros tipos de cáncer de piel.

Cuando los melanocitos se exponen a la luz ultravioleta (UV), pueden sufrir mutaciones. Las camas solares pueden emitir más de diez veces la cantidad de luz ultravioleta que el sol.

“La tasa de mutación del ADN de los melanocitos en los usuarios de camas solares era más del doble que la de los no usuarios, cuya única exposición a los rayos UV es la luz solar al aire libre”, afirmó Gerami.

“Solo hacen falta unas dos o tres [mutaciones] en el lugar adecuado para que se convierta en un melanoma”, explicó Gerami. “Si se producen una o dos de ellas por el uso de la cama solar… eso, en cierto modo, prepara a todas esas células para que estén listas y mucho más cerca de convertirse en un melanoma”.

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Los jóvenes son más propensos a tener ideas erróneas sobre el bronceado

Los adultos de la Generación Z están menos informados sobre la protección solar y son más propensos a creer ideas erróneas sobre el bronceado, según una encuesta realizada en 2025 por la Academia Americana de Dermatología.

Según los resultados de la encuesta, más de una quinta parte de los jóvenes adultos afirmaron que daban prioridad a broncearse antes que a protegerse la piel, y más de la mitad creían en mitos comunes, como que tener un “bronceado de base” les protegería de las quemaduras solares.

Algunos vídeos de TikTok se burlan de las advertencias de los expertos de que la exposición a los rayos UV sin protección puede aumentar el riesgo de cáncer de piel, llegando incluso a afirmar falsamente que el protector solar también puede provocar cáncer. Otros animan a la gente a broncearse al aire libre cuando el índice UV está en su punto más alto, precisamente cuando los expertos aconsejan a la población que evite la exposición al sol.

“Broncearse vuelve a estar de moda… y toda la información sobre el cáncer de piel y el envejecimiento cutáneo está pasando a un segundo plano para la generación más joven”, afirmó el doctor Anthony Rossi, dermatólogo del Memorial Sloan Kettering Cancer Center.

Rossi afirmó que recuerda haber utilizado camas solares cuando era más joven y que entiende su atractivo, pero que, años después de dejar de usarlas, desarrolló un cáncer de piel no melanoma, según explicó.

“En realidad, no existe tal cosa como un bronceado seguro”, afirmó.

FDA suspende regulación de las camas solares

La Organización Mundial de la Salud lleva mucho tiempo clasificando las camas solares como agentes cancerígenos, en la misma categoría que el tabaco y el amianto.

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Según la Academia Americana de Dermatología, el uso de camas solares antes de los 20 años puede aumentar en un 47 % el riesgo de desarrollar melanoma.

En 2012, California se convirtió en el primer estado en prohibir el uso de camas solares a los menores. Desde entonces, más de una docena de estados han seguido su ejemplo, y muchos otros exigen el consentimiento de los padres en persona.

Sin embargo, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) retiró en marzo una propuesta de normativa que habría prohibido a los menores de 18 años utilizar camas solares en EE. UU. La normativa se presentó por primera vez en 2015.

La FDA afirmó en su comunicado que había retirado la norma a la luz de “las preocupaciones relativas a posibles consecuencias no deseadas”, lo que suscitó la inquietud de los expertos, que temían que esta medida pudiera transmitir mensajes contradictorios al público.

Hablar con tu hijo adolescente sobre los peligros del bronceado

Los adolescentes pueden ser un grupo difícil de convencer, ya que a esa edad tienen menos capacidad para valorar las consecuencias a largo plazo para la salud, pero hay formas de hacerles llegar el mensaje, según Sherry Pagoto, psicóloga y profesora de la Universidad de Connecticut, que lleva décadas estudiando los hábitos de bronceado en interiores y la cultura de las camas solares.

“Lo que más les llama la atención es el aspecto físico, porque esa es la razón por la que lo hacen”, afirmó Pagoto.

En lugar de hablar del cáncer de piel, los padres pueden hacer hincapié en que una exposición excesiva al sol puede hacer que la piel adquiera un aspecto curtido o arrugado, explicó. Pueden llevar a su hijo adolescente al dermatólogo para que le hagan una fotografía UV que muestre el daño cutáneo que aún no es visible a simple vista.

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Pagoto también señaló que es importante que los padres den ejemplo con un comportamiento seguro, ya que muchas adolescentes adquieren sus hábitos de bronceado de sus madres. Tener el protector solar a mano en casa y comprar un autobronceador para tu hija adolescente puede ser una forma sutil de animarla a evitar el bronceado peligroso.

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