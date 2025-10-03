Opinión
3 de octubre de 2025
77°despejado
Estilos de vidaSalud
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Conoce el norovirus, otro brote que arruina las vacaciones de decenas a bordo de crucero

Este tipo de virus causa gastroenteritis aguda y son altamente contagiosos

3 de octubre de 2025 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Casi 100 personas que navegaban en el crucero Serenade of the Seas de Royal Caribbean se contagiaron. (Archivo)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

El pasado miércoles trascendió que casi 100 personas que navegaban en un crucero Serenade of the Seas de Royal Caribbean, que salió de se enfermaron por un presunto brote de norovirus, según informaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).

RELACIONADAS

La agencia EFE reportó que hasta el miércoles, 94 de los 1,874 pasajeros y 4 de los 883 miembros de la tripulación declararon síntomas gastrointestinales, entre ellos diarrea y vómitos, durante un viaje que partió de San Diego (California) el 19 de septiembre con Miami como destino final este jueves.

De acuerdo con esta agencia federal de los Estados Unidos, que se enfoca en la protección de la salud pública y el control de enfermedades, el norovirus es altamente contagioso y se transmite principalmente por contacto directo con personas infectadas, consumo de alimentos o agua contaminados, y superficies contaminadas, lo que lo convierte en un agente de fácil propagación en espacios cerrados y concurridos, como los cruceros.

Aunque a veces se le dice “gripe estomacal” o “virus estomacal” a la infección por norovirus, se explica que esta enfermedad por norovirus no está relacionada con la influenza (gripe). La gripe es causada por el virus de la influenza.

Los norovirus causan gastroenteritis aguda, una inflamación del estómago o de los intestinos. La mayoría de las personas con la enfermedad por norovirus se recuperan en 1 a 3 días, pero aún pueden propagar el virus durante algunos días después.

Cómo se propagan

Según los CDC, los norovirus se propagan con mucha facilidad y muy rápidamente de diferentes maneras. Se pueden contraer de las siguientes maneras:

  • A través del contacto directo con alguien con norovirus, como al cuidarlo, compartir alimentos o utensilios para comer con ellos o consumir alimentos manejados por ellos.
  • Al consumir alimentos o beber líquidos que estén contaminados con norovirus.
  • Al tocar objetos o superficies contaminados y luego llevarse los dedos sin lavar a la boca.

Aún puede propagar los norovirus 2 semanas o más después de que se sienta mejor.

Por lo general, las personas empiezan a tener síntomas entre 12 y 48 horas después de haber estado expuestas a norovirus.

  • Síntomas más comunes: diarrea, vómitos, náuseas, dolor de estómago
  • Otros síntomas: fiebre, dolor de cabeza y del cuerpo

Al vomitar o tener diarrea muchas veces al día, cabe destacar que esto puede provocar deshidratación (pérdida de líquidos corporales), especialmente en los niños pequeños, las personas mayores y las personas con otras enfermedades. Los síntomas de deshidratación incluyen: menos cantidad de orina, sequedad de la boca y la garganta, mareos al ponerse de pie, llorar sin lágrimas o con pocas lágrimas y somnolencia o irritabilidad inusuales.

En el referido crucero se intensificaron las tareas de limpieza y desinfección del barco, se recogieron muestras fecales de los pasajeros afectados para realizar pruebas y se aisló a los infectados, de acuerdo con el informe del CDC.

Prevención

Aunque los norovirus son muy contagiosos,se pueden tomar medidas para protegerse y proteger a los demás. Los CDC ofrecen las siguientes:

  • Lávate las manos bien y con frecuencia.
  • Cocina bien los mariscos y lava las frutas y verduras.
  • Limpia y desinfecta las superficies contaminadas.
  • Lava la ropa en agua caliente.
  • Quédate en casa cuando estés enfermo por 2 días (48 horas) después de que hayan desaparecido los síntomas.
