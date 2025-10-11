Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
11 de octubre de 2025
85°lluvia ligera
Estilos de vidaBienestar
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

¿Cómo evitar ratones en casa? Recomendaciones para mantener tu hogar libre de plagas

Los roedores buscan cobijo en espacios cerrados donde hallan calor, alimento y seguridad para reproducirse.

11 de octubre de 2025 - 9:55 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La prevención, el mantenimiento y la intervención profesional son las herramientas efectivas. (The Associated Press)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Encontrar ratones dentro de una vivienda es un problema más común durante el frío. En esta época, los roedores buscan cobijo en espacios cerrados donde hallan calor, alimento y seguridad para reproducirse.

RELACIONADAS

Los especialistas en control de plagas subrayan que detectar un solo ejemplar debe considerarse una señal de alerta, aplicando el principio de “tolerancia cero” en cualquier inmueble.

Además, recuerdan que los métodos populares, como el uso de menta o lavanda, no tienen respaldo científico. La prevención, el mantenimiento y la intervención profesional son las herramientas efectivas.

¿Por qué aparecen y cómo detectarlos?

Los ratones y ratas se introducen en casas cuando desciende la temperatura, especialmente en otoño e invierno. Aprovechan grietas, desagües o huecos estructurales para acceder y encontrar abrigo y comida.

Este fenómeno no siempre se asocia a falta de higiene; basta una rendija o un envase mal cerrado para atraerlos. También es recomendable mantener los alrededores libres de basura o agua acumulada.

Detectar su presencia a tiempo es esencial. Los indicios iniciales incluyen ruidos nocturnos, excrementos oscuros similares a granos de arroz, cables o muebles mordidos y manchas en suelos o paredes. Estos rastros suelen ocultarse en zonas poco visibles como falsos techos o detrás del mobiliario.

Mitos y errores frecuentes

El uso de aromas de menta, lavanda o eucalipto no ofrece resultados comprobados. Los remedios caseros y algunos productos domésticos tampoco garantizan eficacia a largo plazo.

Los expertos advierten que el empleo incorrecto de rodenticidas representa un riesgo para niños, mascotas y animales silvestres, además de no eliminar el foco real del problema. Una evaluación técnica y medidas preventivas son siempre opciones más seguras.

Qué funciona de verdad

Las estrategias efectivas integran tres pasos: prevención, limpieza y control especializado.

  • Sellar accesos: cubrir grietas, rendijas y desagües para impedir la entrada.
  • Mantener el orden: guardar alimentos en recipientes cerrados y no acumular residuos.
  • Usar trampas o ultrasonidos: útiles en infestaciones leves, con revisión diaria.
  • Contactar a profesionales: en casos persistentes, las empresas certificadas pueden inspeccionar, sellar entradas y aplicar tratamientos seguros.

Peligros y riesgos

La presencia de ratones puede causar daños materiales y problemas sanitarios. Estos animales transmiten enfermedades como leptospirosis y salmonelosis, además de dañar cables, muebles o tuberías al roerlos. En infestaciones graves, pueden provocar cortocircuitos o incendios. En zonas rurales, su impacto se extiende a cultivos y especies locales.

Cómo prevenir su regreso

La constancia es clave para evitar que vuelvan. No deben arrojarse restos de comida al inodoro ni dejar bolsas fuera de los contenedores. Se aconseja reparar fugas de agua, eliminar zonas húmedas y limpiar tanto el interior como el exterior de la vivienda.

Los expertos sugieren un mantenimiento preventivo regular en hogares y comunidades, ya que la inspección periódica permite detectar y controlar focos tempranos antes de que se conviertan en plaga.

Tags
Breaking NewsRatonesCiencia
ACERCA DEL AUTOR
El Universal / GDA
El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 11 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Estilos de vida
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: