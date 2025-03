Hallazgo increíble: trasplantar heces de deportistas mejora parámetros metabólicos en ratones

Atletas de élite, menor diversidad bacteriana

No obstante, estos resultados, aunque con “prometedoras perspectivas”, sugieren que la remodelación de la microbiota intestinal de donantes con alta capacidad de ejercicio aeróbico por sí sola no es suficiente para mejorar la resistencia de los receptores.

“Ya se sospechaba desde hace tiempo la relación entre la microbiota y la condición física, pero esto solo es aplicable a deportistas de élite, no para el ejercicio habitual diario de una persona no atleta”, agrega Del Campo, quien no participa en el trabajo.