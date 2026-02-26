¿Café con proteína? expertos analizan los beneficios y riesgos del “proffee”

Una tendencia nacida en redes sociales ha empezado a colarse en las rutinas matutinas de miles de personas: añadir proteína al café, una bebida bautizada popularmente como “proffee”.

La combinación, que suele prepararse mezclando café con proteína en polvo o con un batido proteico listo para consumir, ha generado debate sobre sus posibles beneficios y riesgo

La Cleveland Clinicanalizó esta práctica y concluyó que bien hecha, no es una mala idea, pero está lejos de ser un sustituto de una alimentación balanceada.

La pregunta de fondo es sencilla: ¿realmente es bueno para la salud poner proteína en el café —o café en el batido de proteína— o se trata de otra moda cuestionable amplificada por redes sociales como TikTok?

De acuerdo con el análisis, hay aspectos positivos que van más allá del sabor. La mezcla puede ayudar a impulsar el metabolismo y aumentar la ingesta diaria de proteína, un nutriente esencial para el funcionamiento adecuado del cuerpo.

“Bien preparado, el café con proteína no es necesariamente una mala idea”, señala Kate Patton, dietista. Sin embargo, su advertencia es clara: el proffee no debe verse como un reemplazo de alimentos nutritivos.

¿Qué es el café con proteína y cuáles son sus beneficios potenciales?

El café con proteína es una bebida que surge de combinar café —generalmente espresso o café frío— con proteína en polvo o con un batido proteico embotellado. El término “proffee” es una mezcla informal de las palabras protein y coffee, aún no reconocida oficialmente en diccionarios, pero ampliamente difundida en redes sociales.

La proteína es fundamental para mantener el cuerpo en buen estado. Aunque una dieta equilibrada suele cubrir los requerimientos diarios, algunos grupos —como deportistas o personas con altas demandas físicas— recurren a suplementos en polvo o batidos para reforzar su consumo.

¿Entonces por qué añadir proteína al café de la mañana, una bebida que ya tiene sus propios beneficios? La Cleveland Clinic destaca varias razones:

Arranque energético: Consumir proteína al inicio del día, combinada con la cafeína del café, puede ayudar a “despertar” el organismo. Por ello, muchas personas lo usan como bebida previa al entrenamiento.

Control del apetito: Ingerir proteína temprano puede ayudar a reducir el hambre más adelante, lo que potencialmente contribuye al manejo del peso. Además, la proteína acelera el metabolismo, favoreciendo la quema de calorías.

Menos azúcar: Las proteínas en polvo o los batidos suelen tener buen sabor, lo que permite prescindir de cremas y endulzantes azucarados que convierten el café en una bomba calórica poco saludable.

Apoyo en tratamientos para bajar de peso: En personas que toman medicamentos para perder peso que reducen el apetito, una taza de proffee puede ayudar a cumplir con la meta diaria de consumo de proteína.

¿Existen desventajas?

A pesar de sus posibles ventajas, el café con proteína no es un “alimento completo”. Mezclar proteína en polvo o un batido con café puede aportar algo de nutrición, pero no reemplaza una comida equilibrada.

“Los alimentos integrales aportan más nutrientes”, aclara Patton. “La proteína en polvo y los batidos tienen su lugar, pero no son lo mismo que consumir alimentos saludables ricos en proteína”

La Cleveland Clinic también advierte sobre otros factores importantes:

Calidad del producto: No todas las proteínas en polvo o batidos son iguales. Se recomienda elegir opciones sin edulcorantes artificiales y con listas de ingredientes cortas, evitando productos cargados de gomas y aditivos.

Consumo de cafeína: La cafeína es un estimulante del sistema nervioso central. En exceso, puede causar nerviosismo, ansiedad y problemas de sueño. Añadir proteína al café después de varias tazas puede resultar excesivo.

Cantidad de proteína: Aunque es un nutriente esencial, un consumo excesivo se ha asociado en investigaciones con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y problemas renales.

¿Cómo se prepara el proffee?

Preparar café con proteína es sencillo y existen dos métodos principales:

Añadir una cucharada de proteína en polvo al café frío. El café caliente suele hacer que el polvo se aglomere. Mezclar café con un batido de proteína ya preparado.

La primera opción da como resultado una bebida similar a un café tradicional, mientras que la segunda puede generar un atractivo efecto visual con remolinos claros y oscuros. En redes sociales, el espresso es el favorito para esta mezcla. También se pueden añadir especias como canela, siempre evitando jarabes azucarados y altos en calorías.

Dentro del universo de tendencias de bienestar que nacen en redes sociales, el café con proteína no es de las peores. Incluso puede aportar algunos beneficios, aunque no alcanza a igualar el valor nutricional de una comida completa.