Las habichuelas tiernas, aunque menos consumidas que las lentejas, se destacan como una de las legumbres más nutritivas y accesibles en el mercado. Este alimento aporta más proteínas y fibra que las lentejas, lo que lo convierte en una opción clave para una dieta equilibrada y de bajo costo.

De acuerdo con la Fundación Mundial para la Investigación del Cáncer, una dieta rica en fibra puede reducir el riesgo de desarrollar cáncer colorrectal.

Las habichuelas tiernas ofrecen más de 25 gramos de fibra por cada 100 gramos consumidos, frente a los 11 gramos que aportan las lentejas. Esta característica favorece la salud intestinal y ayuda a prevenir enfermedades digestivas.

Además de fibra y proteínas, las habichuelas tiernas contienen minerales esenciales como calcio, magnesio y hierro. Estos elementos son determinantes para fortalecer los huesos y mantener una circulación sanguínea adecuada.

Relación con la prevención de enfermedades

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el consumo adecuado de fibra se asocia con un menor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, obesidad y diabetes. En este sentido, la inclusión regular de habichuelas tiernas en la dieta contribuye al control del peso y a la prevención de trastornos metabólicos.

Los expertos recomiendan privilegiar los alimentos integrales frente a los suplementos, ya que una dieta variada asegura que los nutrientes sean absorbidos de forma más eficiente. Las habichuelas tiernas, por su contenido de fibra y su aporte de proteínas vegetales, cumplen con esta recomendación y resultan fáciles de incorporar en preparaciones caseras.

Uno de los aspectos más destacados de esta legumbre es su bajo costo, lo que facilita su acceso a la población en general. A diferencia de otros alimentos ricos en proteínas, las habichuelas tiernas no representan una carga económica significativa y permiten diseñar menús balanceados sin comprometer el presupuesto familiar.

Su versatilidad en la cocina también favorece su consumo, ya que pueden integrarse en sopas, ensaladas, guisos o platos principales, aportando textura y valor nutritivo sin necesidad de preparaciones complejas.

Las habichuelas tiernas tienen alto contenido de fibra y aportan proteínas vegetales, además de resultar fáciles de incorporar en preparaciones caseras. (TONY ZAYAS / STAFF)

Importancia en la rutina alimentaria

La evidencia científica respalda que mantener una ingesta constante de fibra ayuda a estabilizar el tránsito intestinal y prevenir problemas como el estreñimiento.

En este punto, las chabichuelas tiernas ofrecen un a ventaja significativa sobre otras legumbres más populares, ya que combinan un alto contenido de fibra con un aporte proteico superior.