La legumbre que tiene más proteína que las lentejas, es barata y contribuye a la prevención del cáncer
Su contenido ayuda a prevenir diferentes tipos de cáncer entre el que se encuentra el de colon
24 de septiembre de 2025 - 11:10 PM
Las habichuelas tiernas, aunque menos consumidas que las lentejas, se destacan como una de las legumbres más nutritivas y accesibles en el mercado. Este alimento aporta más proteínas y fibra que las lentejas, lo que lo convierte en una opción clave para una dieta equilibrada y de bajo costo.
De acuerdo con la Fundación Mundial para la Investigación del Cáncer, una dieta rica en fibra puede reducir el riesgo de desarrollar cáncer colorrectal.
Las habichuelas tiernas ofrecen más de 25 gramos de fibra por cada 100 gramos consumidos, frente a los 11 gramos que aportan las lentejas. Esta característica favorece la salud intestinal y ayuda a prevenir enfermedades digestivas.
Además de fibra y proteínas, las habichuelas tiernas contienen minerales esenciales como calcio, magnesio y hierro. Estos elementos son determinantes para fortalecer los huesos y mantener una circulación sanguínea adecuada.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el consumo adecuado de fibra se asocia con un menor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, obesidad y diabetes. En este sentido, la inclusión regular de habichuelas tiernas en la dieta contribuye al control del peso y a la prevención de trastornos metabólicos.
Los expertos recomiendan privilegiar los alimentos integrales frente a los suplementos, ya que una dieta variada asegura que los nutrientes sean absorbidos de forma más eficiente. Las habichuelas tiernas, por su contenido de fibra y su aporte de proteínas vegetales, cumplen con esta recomendación y resultan fáciles de incorporar en preparaciones caseras.
Uno de los aspectos más destacados de esta legumbre es su bajo costo, lo que facilita su acceso a la población en general. A diferencia de otros alimentos ricos en proteínas, las habichuelas tiernas no representan una carga económica significativa y permiten diseñar menús balanceados sin comprometer el presupuesto familiar.
Su versatilidad en la cocina también favorece su consumo, ya que pueden integrarse en sopas, ensaladas, guisos o platos principales, aportando textura y valor nutritivo sin necesidad de preparaciones complejas.
La evidencia científica respalda que mantener una ingesta constante de fibra ayuda a estabilizar el tránsito intestinal y prevenir problemas como el estreñimiento.
En este punto, las chabichuelas tiernas ofrecen un a ventaja significativa sobre otras legumbres más populares, ya que combinan un alto contenido de fibra con un aporte proteico superior.
Por estas razones, incluir habichuelas tiernas en la dieta diaria no solo representa una opción económica, sino también una estrategia para fortalecer la salud general, prevenir enfermedades crónicas y mantener un peso adecuado de manera sostenible.
