Alegan que agente de ICE disparó a un conductor de Houston a través de la ventanilla del pasajero

Tres hombres que se encontraban dentro de una furgoneta y presenciaron el tiroteo mortal del conductor a manos de un agente de inmigración en Houston afirmaron que el hombre, de nacionalidad mexicana, recibió un disparo a través de la ventanilla del copiloto y que el agente nunca se vio amenazado, según declaró el viernes un abogado que ha hablado con ellos.

El tiroteo ocurrido el martes durante un intento de control de tráfico por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Houston ha reavivado las críticas contra la política de mano dura en materia de inmigración de la Administración Trump y contra la forma de actuar del ICE. Las detenciones por motivos de inmigración en todo el país se han disparado recientemente hasta alcanzar las 10,000 en un periodo de cinco días, impulsadas en parte por una financiación masiva del Congreso.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que supervisa al ICE, no ha presentado ninguna prueba que respalde la versión del agente según la cual Lorenzo Salgado Araujo desobedeció sus órdenes y embistió un vehículo del ICE con su furgoneta blanca, ni que el agente disparara en defensa propia.

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La congresista demócrata Sylvia García ha afirmado que el director en funciones del ICE le dijo que los agentes creían que alguien que se encontraba en la furgoneta —pero no Salgado Araujo— tenía una orden definitiva de expulsión, aunque no le facilitó ningún nombre,

Los agentes no llevaban cámaras corporales y ni el ICE ni el DHS han hecho públicas fotos, vídeos u otras pruebas de lo ocurrido en el lugar de los hechos.

Una fotografía de Lorenzo Salgado Araujo es pasada al frente durante una conferencia de prensa el miércoles 8 de julio. (Annie Mulligan)

Aseguran versión de ICE es falsa

Salgado Araujo, un constructor de 52 años que fue asesinado a tiros mientras llevaba a su equipo en coche a una obra. Su familia afirmó que llevaba más de 35 años viviendo en Estados Unidos, que no tenía antecedentes penales y que estaba a punto de completar el largo proceso para regularizar su situación cuando fue asesinado.

El ICE detuvo a los otros tres hombres que viajaban en la furgoneta y todos ellos declararon ante un abogado que no había ningún agente delante de la furgoneta ni se encontraba en peligro.

“Después de hablar con estos hombres, no me cabe ninguna duda de que lo que dicen es cierto. Sé que estos agentes —la agencia— van a intentar encubrirlo", afirmó el abogado Hugo Balderas-Ibarra durante una rueda de prensa.

Las imágenes de la furgoneta tras el tiroteo no parecen mostrar ningún daño, afirmó.

El ICE no ha hecho públicos los nombres de los detenidos, pero sus familiares han afirmado que han podido hablar brevemente con ellos. El hermano de Salgado Araujo se encontraba entre los detenidos.

García afirmó en la misma rueda de prensa que no era de extrañar que Salgado Araujo se diera a la fuga cuando el ICE intentó detener su vehículo, dado que sus vehículos no estaban identificados y carecían de luces.

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“¿Qué harías si alguien te estuviera siguiendo y los coches no llevaran distintivos?“, preguntó García.

ICE presiona para autodeportaciones

El ICE está presionando a estos hombres para que se autoexpulsen, lo que les dificultaría compartir su versión de los hechos con los investigadores u otras personas, según Juana Degollado, quien afirmó que su padrastro, Daniel Tirado Pantoja, se encuentra entre los detenidos. Según ella, él no tiene permiso legal para residir en Estaos Unidos, pero no tiene antecedentes penales.

Los vecinos vitorean mientras los manifestantes pasan durante una vigilia por Lorenzo Salgado Araujo, un ciudadano mexicano que fue asesinado a tiros por un agente federal de inmigración el día anterior. (Annie Mulligan)

“Es sumamente importante que preservemos la integridad de esta investigación”, afirmó Balderas-Ibarra. “Todo eso se irá al traste si son deportados”.

El DHS ha afirmado que las acusaciones de que se ha presionado a estos hombres para que abandonen el país son “rotundamente falsas”.

El DHS informó el jueves de que los agentes que investigaban una pista recibida semanas antes vieron dos furgonetas blancas en la dirección de uno de los objetivos. Según indicó el departamento en un comunicado, el martes, mientras se dirigían a esa dirección, los agentes vieron una furgoneta blanca y a alguien en su interior que se parecía a la persona que buscaban.

“Ninguna de las personas que viajaban en esa furgoneta tenía órdenes de detención ni ningún problema legal”, declaró Degollado a la AP en un mensaje de texto.

ICE se niega a revelar nombre del agente

El DHS ha declarado que no revelará el nombre del agente, ya que este podría ser objeto de amenazas y actos de violencia y su familia podría correr peligro.

El DHS tampoco ha respondido a las solicitudes de más información, como cuánto tiempo lleva trabajando el agente para el ICE o si alguna de las personas implicadas en el tiroteo se encuentra en excedencia administrativa. El departamento ha adoptado una postura similar tras anteriores tiroteos mortales en los que se vieron implicados sus agentes. Muchos cuerpos de seguridad locales y estatales suelen identificar y facilitar datos biográficos sobre los agentes implicados en incidentes graves.

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A diferencia de otros casos anteriores de fallecimientos en los que estuvieron implicados agentes federales de inmigración, en los días transcurridos desde la muerte de Salgado Araujo apenas se han hecho públicas fotos o vídeos relacionados con el tiroteo.

La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos ofreció una recompensa de $5,000 a cambio de vídeos u otras pruebas, pero la posición de los vehículos impidió que las cámaras de vigilancia de la zona grabaran el tiroteo, según explicó su director ejecutivo, Juan Proaño.

Se encienden velas durante una vigilia por Lorenzo Salgado Araujo, un ciudadano mexicano que fue asesinado a tiros por un agente federal de inmigración el día anterior. (Annie Mulligan)

Fiscalía local habla con testigos

Las autoridades federales no invitaron a los fiscales locales a participar en la investigación, pero estos han pasado los últimos tres días en el barrio de Houston recabando imágenes de cámaras de vigilancia y hablando con testigos, según ha declarado el fiscal del condado de Harris, Sean Teare.

Teare afirmó que cualquier persona que disponga de vídeos u otra información debe compartirla con su oficina para que se pueda esclarecer la verdad sobre el tiroteo.

“Iremos hasta los confines de la tierra para recabar todas las pruebas, con el fin de que, finalmente, podamos informar a la opinión pública de lo que ocurrió”, afirmó Teare.