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Causa para arresto contra hombre supuestamente mató a la mascota de su vecino en Barceloneta

Juan Carlos Marrero López permanecerá bajo custodia al no prestar una fianza global de $150,000

10 de julio de 2026 - 3:53 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Según la investigación de la Uniformada, los hechos ocurrieron durante la tarde del 8 de julio. (Shutterstock)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

El juez Rafael Lugo Morales, del Tribunal de Arecibo, halló causa para arresto contra un hombre de 46 años que presuntamente entró al patio de una residencia en Barceloneta y mató a una perra con un palo de madera.

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De acuerdo con la Policía, Juan Carlos Marrero López enfrenta cargos por escalamiento agravado, portación y uso de un arma blanca y maltrato agravado de animales.

Según la investigación de la Uniformada, los hechos ocurrieron durante la tarde del 8 de julio, luego de que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertara sobre una persona agresiva en la PR-140, en el barrio Seboruco.

Al llegar al lugar, los agentes entrevistaron a la querellante, quien alegó que el imputado entró al patio de su residencia portando un palo de madera y agredió mortalmente a su perra.

Posteriormente, Marrero López presuntamente se atrincheró en su residencia, por lo que las autoridades activaron al Equipo de Intervención de Crisis (CIT).

Sus integrantes negociaron con el hombre hasta lograr su arresto mediante una orden de allanamiento y arresto expedida por el Tribunal de Arecibo.

Tras evaluar la prueba, el juez Lugo Morales le impuso una fianza global de $150,000, que no fue prestada.

Marrero López fue ingresado en el Centro de Ingreso Metropolitano de Bayamón. La vista preliminar quedó señalada para el 22 de julio.

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Breaking NewsMaltrato de animalesAreciboLey de ArmasPerrosDepartamento de JusticiaTribunal de Arecibo
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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