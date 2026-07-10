Buscan a mujer reportada como desaparecida en Bayamón

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón solicitó la cooperación de la ciudadanía para localizar a una mujer de 57 años que fue vista por última vez el jueves, 9 de julio.

La Policía indicó que Ada B. Meléndez Vega fue reportada como desaparecida ayer por sus familiares quienes urgen localizarla.

De acuerdo con la Uniformada, los familiares de Meléndez Vega informaron que padece de condiciones de salud mental y, “al momento, se encuentra descompensada”.