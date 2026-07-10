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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Buscan a mujer reportada como desaparecida en Bayamón

Ada B. Meléndez Vega, de 57 años, fue vista por última vez el jueves

10 de julio de 2026 - 2:53 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ada Meléndez Vega podría estar conduciendo un Toyota Yaris color azul oscuro, con tablilla JDH-740. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón solicitó la cooperación de la ciudadanía para localizar a una mujer de 57 años que fue vista por última vez el jueves, 9 de julio.

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La Policía indicó que Ada B. Meléndez Vega fue reportada como desaparecida ayer por sus familiares quienes urgen localizarla.

De acuerdo con la Uniformada, los familiares de Meléndez Vega informaron que padece de condiciones de salud mental y, “al momento, se encuentra descompensada”.

Las autoridades indicaron que podría estar conduciendo un Toyota Yaris, color azul oscuro, con tablilla JDH-740.

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Breaking NewsCICPersonas desaparecidasPolicía de Puerto RicoBayamón
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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