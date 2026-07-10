Buscan a mujer reportada como desaparecida en Bayamón
Ada B. Meléndez Vega, de 57 años, fue vista por última vez el jueves
10 de julio de 2026 - 2:53 PM
10 de julio de 2026 - 2:53 PM
El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón solicitó la cooperación de la ciudadanía para localizar a una mujer de 57 años que fue vista por última vez el jueves, 9 de julio.
La Policía indicó que Ada B. Meléndez Vega fue reportada como desaparecida ayer por sus familiares quienes urgen localizarla.
De acuerdo con la Uniformada, los familiares de Meléndez Vega informaron que padece de condiciones de salud mental y, “al momento, se encuentra descompensada”.
Las autoridades indicaron que podría estar conduciendo un Toyota Yaris, color azul oscuro, con tablilla JDH-740.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: