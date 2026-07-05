Hallan causa para arresto contra sujeto imputado de golpear a su pareja en la cabeza con un martillo

La jueza Rebecca Vera Ríos, del Tribunal de Fajardo, determinó causa para arresto contra un hombre imputado de agredir a su pareja con un martillo en hechos ocurridos este pasado viernes en el residencial Santiago Vevé Calzada de Fajardo.

El Departamento de Justicia indicó, en declaraciones escritas, que las fiscales Clarimar Marie Álvarez Carrasquillo y Dairene Santo Domingo Rivera formularon contra José Iván Carmona Osorio cargos de tentativa de asesinato en primer grado, portación y uso de arma blanca y maltrato a menores.

Vera Ríos encontró causa en todos los cargos y fijó una fianza de $800,000. Carmona Osorio no prestó el monto, por lo que permanecerá bajo custodia hasta la celebración de la vista preliminar, pautada para el 14 de julio.

Según la investigación de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo, los hechos ocurrieron a las 2:00 a.m. en el apartamento que Carmona Osorio compartía con la víctima. Allí, el imputado presuntamente agredió a la víctima con un martillo, ocasionándole heridas de gravedad en la cabeza.

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Durante los hechos estaba presente el hijo de la fémina, un menor de 15 años.