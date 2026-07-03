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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Encarcelan a hombre imputado de asesinar a su madre en Arecibo

Joel Jiménez Rivera enfrenta cargos por asesinato, destrucción de pruebas y maltrato de una persona de edad avanzada

3 de julio de 2026 - 7:24 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El juez Rafael Lugo Morales fijó una fianza global de $2.2 millones a Joel Jiménez Rivera, al centro. (Suministrada)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

El juez Rafael Lugo Morales, del Tribunal de Arecibo, encontró causa para arresto, en la tarde del viernes, contra un hombre imputado de asesinar a su madre en hechos ocurridos el 28 de junio en el barrio Santana de Arecibo, informó el Departamento de Justicia.

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La fiscal Daisy M. Quintero Hernández formuló tres cargos; uno por asesinato en primer grado, otro por destrucción de pruebas y un tercero por maltrato a una persona de edad avanzada, contra Joel Jiménez Rivera por la muerte de su madre, Rosalina Rivera Picón, de 89 años.

Tras analizar la prueba desfilada, Lugo Morales encontró causa para arresto en todos los cargos y fijó una fianza de $750,000 por cada cargo, para un total de $2.2 millones. Jiménez Rivera no prestó el monto requerido, por lo que permanecerá bajo custodia hasta la fecha de la vista preliminar, pautada para el 17 de julio.

Según la investigación realizada por la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo, el 28 de junio, Rivera Picón fue atendida por personal de emergencias y trasladada a un hospital de la zona. Sin embargo, el imputado la retiró del hospital antes de que concluyera su evaluación médica.

Posteriormente, el 30 de junio de 2026, agentes de la Policía respondieron a una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 y encontraron a Rivera Picón sin signos vitales en la residencia. El Instituto de Ciencias Forenses (ICF) determinó mediante autopsia que la causa de muerte fue un severo trauma corporal, pues recibió múltiples lesiones provocadas por otra persona.

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Breaking NewsTribunal de AreciboAsesinatosMaltrato de ancianosPolicía de Puerto RicoCICDivisión de Homicidios
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Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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