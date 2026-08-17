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10 toneladas de ayuda humanitaria: el envío que hizo Estados Unidos a Colombia

Este lunes se cumple una semana del terremoto de magnitud 7.4 que ha provocó decenas de muertes

17 de agosto de 2026 - 7:17 PM

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Fotografía cedida por la Presidencia de Colombia que muestra el buque de apoyo logístico ARC 'La Guajira', de la Armada colombiana, que zarpó rumbo a Miami para recoger ayuda humanitaria destinada a los damnificados por el terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Estados Unidos envió a Colombia cerca de 220,000 libras (unas 10 toneladas) de ayuda humanitaria para refugio, agua, saneamiento e higiene como parte de su respuesta para paliar los efectos del terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el país la semana pasada, informó este lunes el Comando de Transporte militar.

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El material fue trasladado durante el fin de semana desde un almacén del Departamento de Estado en Miami hasta Colombia con el apoyo del Comando Sur de EE.UU. (SOUTHCOM), de acuerdo con un comunicado publicado en X.

El envío de esta ayuda se suma a los 26.5 millones de dólares que el Departamento de Estado informó que destinaría a Colombia para labores de reconstrucción por el seísmo que golpeó al país el pasado 10 de agosto.

Este lunes se cumple una semana del terremoto en Colombia y, de acuerdo con la Cancillería colombiana, el país ha recibido más de 220 toneladas de asistencia de países como El Salvador, México, Chile y Perú.

Colombia ha recibido más de 220 toneladas de ayuda humanitaria internacional tras el terremoto procedentes de naciones como El Salvador, México, España, Chile y Perú, informó la Cancillería.
Colombia ha recibido más de 220 toneladas de ayuda humanitaria internacional tras el terremoto procedentes de naciones como El Salvador, México, España, Chile y Perú, informó la Cancillería. (Ernesto Guzmán)

Al monto económico ofrecido por Estados Unidos se han sumado España e Italia, quienes aportarán 1,5 millones de euros para atender la emergencia.

El desastre deja hasta este lunes 287 fallecidos, 4.147 heridos y 194 desaparecidos, según el último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) divulgado el domingo por la noche.

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Estados UnidosColombiaTerremotosDonald TrumpBreaking NewsDepartamento de Estado de Estados Unidos
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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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