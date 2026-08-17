10 toneladas de ayuda humanitaria: el envío que hizo Estados Unidos a Colombia

Estados Unidos envió a Colombia cerca de 220,000 libras (unas 10 toneladas) de ayuda humanitaria para refugio, agua, saneamiento e higiene como parte de su respuesta para paliar los efectos del terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el país la semana pasada, informó este lunes el Comando de Transporte militar.

El material fue trasladado durante el fin de semana desde un almacén del Departamento de Estado en Miami hasta Colombia con el apoyo del Comando Sur de EE.UU. (SOUTHCOM), de acuerdo con un comunicado publicado en X.

U.S. assistance to Colombia for earthquake relief continues:

Today, a @usairforce C-17 Globemaster delivered life-saving assistance and supplies to Medellín for distribution to hard-hit communities in Colombia.#SOUTHCOM is actively supporting the @StateDept-led U.S.… pic.twitter.com/BIZ99BrpwN — U.S. Southern Command (@Southcom) August 16, 2026

El envío de esta ayuda se suma a los 26.5 millones de dólares que el Departamento de Estado informó que destinaría a Colombia para labores de reconstrucción por el seísmo que golpeó al país el pasado 10 de agosto.

Este lunes se cumple una semana del terremoto en Colombia y, de acuerdo con la Cancillería colombiana, el país ha recibido más de 220 toneladas de asistencia de países como El Salvador, México, Chile y Perú.

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Colombia ha recibido más de 220 toneladas de ayuda humanitaria internacional tras el terremoto procedentes de naciones como El Salvador, México, España, Chile y Perú, informó la Cancillería. (Ernesto Guzmán)

Al monto económico ofrecido por Estados Unidos se han sumado España e Italia, quienes aportarán 1,5 millones de euros para atender la emergencia.