Radican cargos contra oficial correccional por presuntamente agredir a confinado en Río Piedras

La jueza Iraida Rodríguez Castro, del Tribunal de San Juan, encontró causa para arresto contra Miguel Ángel Castro González, un oficial correccional del Complejo Correccional Las Cucharas, en Ponce, que, supuestamente, agredió a un confinado de 64 años mientras se encontraba bajo su custodia en el Centro Médico en Río Piedras.

Durante la vista de determinación de causa, Rodriguez Castro examinó la prueba presentada por la Fiscalía de San Juan, tras una investigación de la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC), y fijó una fianza de $5,000.

El imputado prestó la suma impuesta y permanecerá libre bajo supervisión electrónica, confirmó la secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres.

Según la investigación, los hechos ocurrieron el 20 de agosto, cuando Castro González custodiaba al confinado en las inmediaciones del Centro Médico. Durante ese periodo, el imputado, supuestamente, agredió al confinado en varias ocasiones en el área del rostro y la cabeza.

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Por estos hechos, la fiscal Alexandra Bosch Rivera, del DIPAC, formuló un cargo por maltrato a una persona de edad avanzada, al amparo del Artículo 127(a) del Código Penal de Puerto Rico.