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Radican cargos contra oficial correccional por presuntamente agredir a confinado en Río Piedras

Los hechos que se le imputan a Miguel Ángel Castro González ocurrieron en el Centro Médico

2 de octubre de 2026 - 5:36 PM

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El caso se presentó en el Tribunal de San Juan. (Shutterstock)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La jueza Iraida Rodríguez Castro, del Tribunal de San Juan, encontró causa para arresto contra Miguel Ángel Castro González, un oficial correccional del Complejo Correccional Las Cucharas, en Ponce, que, supuestamente, agredió a un confinado de 64 años mientras se encontraba bajo su custodia en el Centro Médico en Río Piedras.

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Durante la vista de determinación de causa, Rodriguez Castro examinó la prueba presentada por la Fiscalía de San Juan, tras una investigación de la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC), y fijó una fianza de $5,000.

El imputado prestó la suma impuesta y permanecerá libre bajo supervisión electrónica, confirmó la secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres.

Según la investigación, los hechos ocurrieron el 20 de agosto, cuando Castro González custodiaba al confinado en las inmediaciones del Centro Médico. Durante ese periodo, el imputado, supuestamente, agredió al confinado en varias ocasiones en el área del rostro y la cabeza.

Por estos hechos, la fiscal Alexandra Bosch Rivera, del DIPAC, formuló un cargo por maltrato a una persona de edad avanzada, al amparo del Artículo 127(a) del Código Penal de Puerto Rico.

La vista preliminar se celebrará el 15 de octubre.

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Breaking NewsTribunalesPolicía de Puerto RicoDepartamento de Corrección y RehabilitaciónArrestosAgresionesCentro Médico en Río Piedras
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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