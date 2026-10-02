Gobernadora nomina a la subsecretaria de Justicia para jueza superior

La gobernadora Jenniffer González Colón envió a finales de septiembre al Senado cinco nuevas nominaciones para su consejo y consentimiento, entre ellas la de la licenciada Annette Esteves Serrano, subsecretaria del Departamento de Justicia, al cargo de jueza superior del Tribunal de Primera Instancia.

El portal digital del Senado establece que las nominaciones fueron presentadas el 28 de septiembre. Además de Esteves Serrano, la mandataria nominó a los licenciados EdRaúl Colón y Doryanne Ramos Dávila como fiscales auxiliares II; y la abogada Nina Ballester Vargas para registradora de la propiedad.

El grupo de nominados lo completa la licenciada Sheila K. Santisteban Soto, quien fue nominada como procuradora de Asuntos de Menores del Departamento de Justicia, según la plataforma senatorial que contiene una base de datos con todos los nombramientos sometidos por el Ejecutivo.

“En cumplimiento con la Constitución y las Leyes del Gobierno de Puerto Rico, someto para el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico la designación de la licenciada Annette del Carmen Esteves Serrano como Jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia”, enfatizó González en la misiva.

PUBLICIDAD

Ante la nominación, la secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, expresó en declaraciones escritas sentir “un profundo orgullo y la felicito de todo corazón”.

“Destaco su trayectoria de más de 28 años en el Ministerio Público, marcada por la integridad, el rigor profesional y una firme vocación de hacerle justicia a las víctimas del delito. Quienes hemos tenido el privilegio de trabajar junto a ella conocemos su seriedad, su carácter y su profundo respeto por la ley”, indicó Gómez Torres.

Reiteró que en la agencia están muy orgullosos del trabajo que ha realizado Esteves Serrano y de contar con ella en el equipo. Afirmó que esta nominación es un merecido reconocimiento, y de ser confirmada, la judicatura ganaría un gran activo: “una profesional de vasta experiencia, amplio conocimiento del sistema de justicia y sólidos principios”.