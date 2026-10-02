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Suspenden la búsqueda de migrantes desaparecidos tras naufragio en el Pasaje de la Mona

La operación se extendió durante 78 horas y cubrió más de 2,000 millas náuticas

2 de octubre de 2026 - 1:33 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Parte del operativo de la Guardia Costera tras el naufragio reportado el domingo. (Guardia Costera )
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Tras 78 horas de búsqueda y más de 2,000 millas náuticas cuadradas rastreadas, la Guardia Costera de Estados Unidos suspendió el operativo para localizar a los migrantes que permanecen desaparecidos luego del vuelco de una embarcación cerca de la Isla de Mona.

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De acuerdo con el brazo marítimo de las fuerzas estadounidenses, los hechos se remontan a la noche del domingo, 27 de septiembre, cuando se reportó el naufragio que provocó la movilización de múltiples agencias y organismos internacionales, dando paso a un operativo de búsqueda por varios días.

No obstante, el martes, la tripulación del buque Joseph Doyle llevó a 49 sobrevivientes a la Oficina Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y a la Patrulla Fronteriza del Sector Ramey, en Mayagüez. Mientras, los cuerpos de los tres fallecidos fueron trasladados al Instituto de Ciencias Forenses.

“Extendemos nuestras condolencias a las familias de las personas desaparecidas tras este trágico vuelco en el Pasaje de la Mona”, expresó el comandante Matthew Romano, jefe de respuesta del Sector San Juan de la Guardia Costera y coordinador de la misión de búsqueda y rescate en este caso.

“Estas vidas fueron salvadas del borde de la tragedia gracias a las acciones heroicas, incansables y coordinadas de la valiente tripulación de un buen samaritano, junto con nuestros dedicados recursos aéreos, marítimos y terrestres de Estados Unidos, y nuestros socios de la Fuerza Aérea y la Armada de República Dominicana”, agregó Romano.

Al destacar el trabajo del personal que trabajó en el operativo, añadió que “su valentía ante el peligro es un testimonio de nuestra misión compartida de proteger la vida humana en el mar”. De igual forma, hizo un llamado a “cualquiera que esté considerando emigrar ilegalmente en bote hacia Estados Unidos: no lo haga”.

“Confiar su vida a estos inescrupulosos traficantes en embarcaciones improvisadas y no aptas para navegar puede equivaler a una sentencia de muerte. Nos mantenemos vigilantes, continuaremos protegiendo nuestras fronteras marítimas y perseguiremos estas operaciones ilegales para evitar que se pierdan más vidas”, destacó.

HSI está investigando este caso y continuará sus esfuerzos para confirmar los nombres y las nacionalidades de todas las personas involucradas, se indicó. Los informes preliminares indican que la mayoría de los pasajeros son de República Dominicana, junto con al menos dos ciudadanos haitianos.

Los sobrevivientes informaron que unas 62 personas partieron originalmente de República Dominicana a bordo de una embarcación sobrecargada e improvisada con destino a Puerto Rico. Según los informes, la embarcación se volcó el domingo a eso de las 11:00 p.m.

Los testimonios de los sobrevivientes revelaron que se produjo una violenta pelea a bordo, durante la cual varias personas resultaron heridas con un machete. El caos en la embarcación habría provocado que esta volcara.

En las labores de búsqueda y rescate participaron la embarcación de recreo Flipity; el Sector San Juan de la Guardia Costera; los buques Joseph Doyle y Joseph Tezanos; las estaciones aéreas Borinquen y de Miami de la Guardia Costera; el Auxiliar de la Guardia Costera; las Operaciones Aéreas y Marítimas de Aduanas y Protección Fronteriza; el Sector Ramey de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos; la Policía de Puerto Rico, entre otros.

La Guardia Costera destacó que, junto con sus socios de la Operación Vigilant Sentry y la Operación Bahamas, Turks and Caicos, mantiene una presencia continua con recursos aéreos, terrestres y marítimos en los estrechos de Florida, el Pasaje de los Vientos, el Pasaje de la Mona y el mar Caribe. Este esfuerzo entre múltiples agencias busca proteger la vida humana en el mar y prevenir la entrada marítima ilegal a Estados Unidos y sus territorios.

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Breaking NewsGuardia CostaneraPolicía de Puerto RicoPatrulla Fronteriza federalNaufragioMigraciónIsla de Mona
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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