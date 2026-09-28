Guardia Costera busca a tripulantes de una embarcación que se hundió cerca de la Isla de Mona
Las tripulaciones aéreas y marítimas se encuentran en el lugar
28 de septiembre de 2026 - 3:18 PM
28 de septiembre de 2026 - 3:18 PM
La Guardia Costera de Estados Unidos informó este lunes que una embarcación “rústica”, en la que se cree viajaban unas 50 personas, se volcó a aproximadamente 10 millas de la isla de Mona.
Según el comunicado de la agencia federal, una persona que se encontraba en el área avistó a varias personas en el agua y las rescató.
“Posteriormente, informó al personal de guardia del centro de comando del Sector San Juan que las personas rescatadas viajaban en una embarcación con aproximadamente 50 personas y que esta volcó alrededor de las 11:00 p.m. del domingo”, detalla el escrito.
Al momento, tripulaciones aéreas y marítimas de la Guardia Costera se encuentran en el área. No se precisó si las personas a bordo tenían un estatus migratorio no definido.
“Solicitamos a las personas que eviten el área mientras los equipos de rescate trabajan para salvar vidas. Proporcionaremos información actualizada a medida que esté disponible”, añadieron.
Las personas que tengan información que pueda ser útil para los esfuerzos de búsqueda pueden comunicarse con el Centro de Comando del Sector San Juan al 787-289-2041.
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