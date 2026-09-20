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Guardia Costera transporta a marino mercante en helicóptero al Centro Médico de Río Piedras

Fue trasladado por una condición de salud desde el medio del mar, cerca de San Martín

20 de septiembre de 2026 - 1:42 PM

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La emergencia había sido notificada inicialmente a la Guardia Costera en la noche del miércoles, cuando el barco estaba a unas 1,300 millas náutica al este de las Antillas Menores. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un helicóptero de la Guardia Costera de Estados Unidos transportó al Centro Médico de Río Piedras un marino que rescató ayer en momentos que sufría los efectos de una infección grave.

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En comunicado de prensa, la dependencia militar informó que el hombre de 46 años empeoraba rápidamente a bordo del buque mercante Kotka.

La emergencia había sido notificada inicialmente en la noche del miércoles, cuando el barco estaba a unas 1,300 millas náutica al este de las Antillas Menores.

“El personal de guardia del subcentro de Rescate de San Juan coordinó una operación de varios días y múltiples unidades, colaborando con socios extranjeros para posicionar previamente una tripulación de helicóptero MH-60T Jayhawk más cerca de la zona, fijar un punto de encuentro y utilizar un avión HC-144 Ocean Sentry de Miami para proporcionar escolta aérea y comunicaciones continuas”, indicó el comunicado.

Agregó que los equipos de rescate lograron subsanar la enorme distancia y el paciente fue izado de forma segura a 100 millas al este de San Martín y trasladado al hospital Centro Médico de San Juan, Puerto Rico, para recibir atención especializada de urgencia.

“Esta evacuación médica fue una muestra de trabajo en equipo excepcional por parte del Sector San Juan, varios socios extranjeros, el personal del hospital Centro Médico y las Estaciones Aéreas de Borinquen y Miami para trasladar de forma segura a este marino a un centro de mayor nivel asistencial”, declaró la teniente de navío Haley Goodfellow, copiloto del helicóptero MH-60T Jayhawk de la Estación Aérea Borinquen asignado a la misión, en declaraciones escritas.

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Breaking NewsGuardia CosteraSan MartínCentro Médico en Río PiedrasPuerto Rico
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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