Guardia Costera transporta a marino mercante en helicóptero al Centro Médico de Río Piedras

Un helicóptero de la Guardia Costera de Estados Unidos transportó al Centro Médico de Río Piedras un marino que rescató ayer en momentos que sufría los efectos de una infección grave.

En comunicado de prensa, la dependencia militar informó que el hombre de 46 años empeoraba rápidamente a bordo del buque mercante Kotka.

La emergencia había sido notificada inicialmente en la noche del miércoles, cuando el barco estaba a unas 1,300 millas náutica al este de las Antillas Menores.

“El personal de guardia del subcentro de Rescate de San Juan coordinó una operación de varios días y múltiples unidades, colaborando con socios extranjeros para posicionar previamente una tripulación de helicóptero MH-60T Jayhawk más cerca de la zona, fijar un punto de encuentro y utilizar un avión HC-144 Ocean Sentry de Miami para proporcionar escolta aérea y comunicaciones continuas”, indicó el comunicado.

Agregó que los equipos de rescate lograron subsanar la enorme distancia y el paciente fue izado de forma segura a 100 millas al este de San Martín y trasladado al hospital Centro Médico de San Juan, Puerto Rico, para recibir atención especializada de urgencia.