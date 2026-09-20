Balacera resulta con un hombre asesinado y un herido en residencial Ramos Antonini de Río Piedras

Un hombre fue asesinado y otro resultó herido de bala en circunstancias que son investigadas por la Policía desde esta tarde en el residencial Ernesto Ramos Antonini, en Río Piedras.

Los hechos fueron reportados a eso de las 12:14 p.m., a través del Sistema de Emergencias 9-1-1.

Una llamada alertó a las autoridades sobre detonaciones en el área del complejo de vivienda pública.

Cuando llegaron los agentes, encontraron el cuerpo baleado de un hombre, mientras que otro estaba herido y fue trasladado a un hospital.

De inmediato, no se ofrecieron detalles sobre las víctimas ni la condición del herido.

El caso será investigado por la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan.