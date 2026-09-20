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Balacera resulta con un hombre asesinado y un herido en residencial Ramos Antonini de Río Piedras

Las autoridades fueron alertadas a través de una llamada al 9-1-1

20 de septiembre de 2026 - 1:11 PM

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Hasta este sábado, la Policía había reportado 321 asesinatos en lo que va de este año, cuatro menos que los 325 registrados a la misma fecha en el 2025. (GFR Media)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre fue asesinado y otro resultó herido de bala en circunstancias que son investigadas por la Policía desde esta tarde en el residencial Ernesto Ramos Antonini, en Río Piedras.

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Los hechos fueron reportados a eso de las 12:14 p.m., a través del Sistema de Emergencias 9-1-1.

Una llamada alertó a las autoridades sobre detonaciones en el área del complejo de vivienda pública.

Cuando llegaron los agentes, encontraron el cuerpo baleado de un hombre, mientras que otro estaba herido y fue trasladado a un hospital.

De inmediato, no se ofrecieron detalles sobre las víctimas ni la condición del herido.

El caso será investigado por la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan.

Hasta este sábado, la Policía había reportado 321 asesinatos en lo que va de este año, cuatro menos que los 325 registrados a la misma fecha en el 2025.

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Breaking NewsAsesinatosPolicía de Puerto Rico
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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