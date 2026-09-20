Balacera resulta con un hombre asesinado y un herido en residencial Ramos Antonini de Río Piedras
Las autoridades fueron alertadas a través de una llamada al 9-1-1
20 de septiembre de 2026 - 1:11 PM
20 de septiembre de 2026 - 1:11 PM
Un hombre fue asesinado y otro resultó herido de bala en circunstancias que son investigadas por la Policía desde esta tarde en el residencial Ernesto Ramos Antonini, en Río Piedras.
Los hechos fueron reportados a eso de las 12:14 p.m., a través del Sistema de Emergencias 9-1-1.
Una llamada alertó a las autoridades sobre detonaciones en el área del complejo de vivienda pública.
Cuando llegaron los agentes, encontraron el cuerpo baleado de un hombre, mientras que otro estaba herido y fue trasladado a un hospital.
De inmediato, no se ofrecieron detalles sobre las víctimas ni la condición del herido.
El caso será investigado por la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan.
Hasta este sábado, la Policía había reportado 321 asesinatos en lo que va de este año, cuatro menos que los 325 registrados a la misma fecha en el 2025.
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