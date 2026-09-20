Camuy prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en gasolineras y sus inmediaciones

A partir del 27 de septiembre, toda persona, en Camuy, que consuma bebidas alcohólicas en las estaciones de gasolina y sus inmediaciones, incluidos los establecimientos comerciales que operen dentro de esas instalaciones, se exponen a multas de entre $3,000 y $5,000, luego que el gobierno municipal aprobara una ordenanza a esos efectos.

“Estamos atendiendo una situación de seguridad y orden público sin impedir que los comercios que operan legalmente continúen vendiendo bebidas alcohólicas. Una gasolinera tiene un flujo constante de vehículos y personas; entendemos que el consumo de alcohol dentro de esos espacios puede generar aglomeraciones, afectar la circulación y crear situaciones que ponen en riesgo a clientes, empleados y conductores. La venta podrá continuar, pero el consumo tendrá que ocurrir fuera de los predios”, indicó el alcalde de Camuy, Gabriel Hernández Rodríguez, en un comunicado de prensa.

Se informó que la Ordenanza 8, Serie 2026-2027, fue aprobada por la Legislatura Municipal el 16 de septiembre, y el alcalde la firmó al día siguiente. Entra en vigor 10 días después de su firma.

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La prohibición respecto al consumo en gasolineras se extiende a los estacionamientos, vehículos estacionados, aceras, entradas, salidas, espacios comunes y cualquier otra área comprendida dentro de los predios del lugar.

De acuerdo con la exposición de motivos, la legislación municipal responde a las preocupaciones en torno a personas que permanecen y consumen bebidas alcohólicas en gasolineras y sus áreas comerciales, lo que, según el estatuto, puede provocar ruidos, obstrucciones al tránsito vehicular, peatonal y otras situaciones que afectan el orden público y la seguridad.

“Las gasolineras seguirán operando y los establecimientos que tengan autorización para vender alcohol podrán continuar haciéndolo dentro de los horarios y requisitos establecidos. Lo que estamos delimitando es dónde puede ocurrir el consumo. Queremos evitar que las áreas destinadas al despacho de combustible, estacionamiento y movimiento de clientes se conviertan en lugares para permanecer consumiendo bebidas alcohólicas”, enfatizó Hernández Rodríguez, también presidente de la Federación de Alcaldes, que incluye a los ejecutivos municipales del Partido Nuevo Progresista.

La prohibición se aplicará independientemente de dónde la persona haya comprado la bebida.

Los dueños de gasolineras también se enfrentan a multas si no velan por el cumplimiento de la ordenanza. (Itzel Rivera)

El municipio considerará “consumo” abrir un envase con el propósito de ingerir su contenido dentro de los predios. Los establecimientos autorizados podrán vender bebidas alcohólicas exclusivamente para llevar y deberán entregarlas en su envase original, cerrado y sellado. La venta permanecerá sujeta a los días y horarios establecidos en el Código de Orden Público de Camuy, así como a las restricciones establecidas por las leyes, reglamentos, licencias y permisos correspondientes.

Las multas que impone la ordenanza son escalonadas. La primera infracción conllevará una multa de $3,000, la segunda aumentará a $4,000 y la tercera será de $5,000. Cada acto de consumo constituirá una infracción independiente, aclara el comunicado.

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También las gasolineras pueden enfrentar multas si incumplen las condiciones establecidas para la venta de alcohol. Una primera infracción conllevará una sanción de $5,000; en una segunda ocasión, el negocio enfrentará otra multa de $5,000 y la suspensión de la patente municipal durante un año. Una tercera infracción supondrá una multa de $5,000, la cancelación de la patente municipal y un referido al Departamento de Hacienda.

Además, las gasolineras con licencia para vender bebidas alcohólicas tendrán que colocar, al menos, un rótulo visible que advierta sobre la prohibición de consumirlas en sus instalaciones. El incumplimiento de ese requisito conllevará una multa de $500, se informó. La Policía Municipal de Camuy, la Policía de Puerto Rico y los funcionarios municipales autorizados podrán fiscalizar el cumplimiento de la ordenanza y expedir las multas administrativas.