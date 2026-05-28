San Juan crea programa de acceso prioritario para cuidadores informales

Con la repartición de las primeras tarjetas, el alcalde de San Juan, Miguel Romero, anunció este jueves un nuevo programa de identificaciones –emitidas por el ayuntamiento– para cuidadores informales sin paga de personas con enfermedades o condiciones crónicas, que les permitirán acceder a cualquier servicio en dependencias municipales con un trato preferente.

“Al igual que en el resto de la isla, la población en San Juan enfrenta grandes retos. Uno de ellos es acelerado envejecimiento. Otro es muchas personas de escasos recursos, adultos mayores y personas con condiciones de salud serias que requieren estar acompañados de un cuidador, de una persona que les ayude. Esa persona, en muchos casos, es personal preparado y cualificado, como son los profesionales que dan servicios, como amas de llave a nivel municipal, pero también hay instancias en las cuales son familiares que no tienen una preparación formal, pero se convierten en cuidadores informales o cuidadores de hecho”, dijo, en conferencia de prensa, en la Torre Municipal de San Juan.

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“Aproximadamente, uno de cada 10 adultos en Puerto Rico actúa como cuidador familiar no remunerado, o sea, son personas (…) como los hijos, sobrinos, nietos, vecinos, algún familiar. Y muchas de estas personas realizan, también, cuidados personales, alimentan, trabajan para otras gestiones a otras personas, a su familia”, agregó.

Los cuidadores informales sin paga serán identificados luego de presentar información médica del paciente que atienden y validar su trabajo con datos, explicó Romero. Una vez sean validados, se les otorgará una tarjeta de identificación bajo el Programa de Acceso Prioritario para Cuidadores del Municipio de San Juan, también llamado “San Juan Care Badge”.

“Esto es un programa que se establece mediante una ordenanza, la ordenanza 28, que aprobamos el año pasado, a finales del año pasado. De ese tiempo para acá, se llevaron a cabo todos los adiestramientos al personal, la preparación interna de cada departamento. Y es un programa que establece acceso prioritario a cuidadores informales, a ese familiar, a ese vecino, a esa persona que es un cuidador, a quien no se le paga, que lo hace por desprendimiento, que lo hace por el sentido de responsabilidad, con el fin de que tenga un mecanismo de acceso prioritario a distintos tipos de servicios”, abundó Romero.

“Aplica para cuidadores informales de personas que, a su vez, son pacientes de Alzheimer, personas que son pacientes de demencia, de trastorno de bipolaridad, pacientes de autismo, independientemente de la edad de estos pacientes, pacientes encamados, que puede ser una persona con perlesía cerebral, personas que son pacientes con esquizofrenia”, detalló.

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Las personas interesadas en obtener la tarjeta la pueden tramitar en la Torre Municipal, el Concierge Empresarial en Plaza Las Américas y la Plaza del Mercado de Río Piedras. Se les requerirá una certificación médica de la persona que cuidan, entre otros documentos, y se les ubicará en un registro.

El registro también permitirá al Municipio de San Juan recopilar información crucial de su población e identificar si una persona necesita de algún servicio, sostuvo Romero.