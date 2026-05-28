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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hurtan pulsera de oro valorada en $8,500 del interior de un automóvil en un hotel de Condado

El querellante dijo que visitaba un restaurante en la hospedería y que entregó el auto a un empleado del “valet parking”

28 de mayo de 2026 - 2:27 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los agentes a cargo de la vigilancia se percataron del hurto a las 4:12 a.m. de hoy. (Archivo)
La Policía investiga el hurto de una pulsera de oro con un valor de $8,500 extraída de un vehículo en un hotel de la zona del Condado. (Archivo/ El Nuevo Día)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La Policía investiga el hurto de una pulsera de oro con un valor de $8,500 extraída de un vehículo en un hotel de la zona del Condado, en San Juan, luego de que el denunciante utilizara el servicio de “valet parking”.

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Según el informe preliminar, el querellante, de 44 años, explicó que visitó un restaurante ubicado en el O:LV Hotel, en la avenida Ashford, y le entregó su vehículo a un empleado del servicio de estacionamiento.

Posteriormente, al llegar a su residencia, el denunciante se percató de que la pulsera de oro sólido ya no estaba donde la había dejado.

La agente Diana Vargas, del precinto de la calle Loíza y la zona turística de San Juan, investigó preliminarmente el incidente y refirió el caso al personal de la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan para que continúen con la investigación de rigor.

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Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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