Hurtan pulsera de oro valorada en $8,500 del interior de un automóvil en un hotel de Condado

La Policía investiga el hurto de una pulsera de oro con un valor de $8,500 extraída de un vehículo en un hotel de la zona del Condado, en San Juan, luego de que el denunciante utilizara el servicio de “valet parking”.

Según el informe preliminar, el querellante, de 44 años, explicó que visitó un restaurante ubicado en el O:LV Hotel, en la avenida Ashford, y le entregó su vehículo a un empleado del servicio de estacionamiento.

Posteriormente, al llegar a su residencia, el denunciante se percató de que la pulsera de oro sólido ya no estaba donde la había dejado.