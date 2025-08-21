Fue a la playa y le roban $3,000: investigan hurto en Luquillo

La Policía investiga el hurto de unos $3,000 en efectivo, así como efectos personales, de un hombre que denunció que desconocidos rompieron un cristal de su auto mientras estaba en la playa la Selva, en Luquillo.

El informe preliminar del incidente detalla que este fue reportado a eso de las 8:14 p.m. del miércoles.

"Según informó el querellante que, alguien el cual se desconoce rompió el cristal frontal, lateral derecho, de su vehículo Chrysler Voyager, color negro, del año 2024; logrando acceso al interior del mismo y apropiándose de tres bultos que en su interior contenían ropa, calzado, documentos personales y $3,000″, informó la Policía, mediante declaraciones escritas.

No se precisó el valor total de la propiedad hurtada.