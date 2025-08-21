Opinión
Suscriptores
21 de agosto de 2025
85°bruma
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fue a la playa y le roban $3,000: investigan hurto en Luquillo

El querellante denunció que le rompieron el cristal de su auto estacionado en la playa la Selva

21 de agosto de 2025 - 7:07 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El incidente se reportó en la playa la Selva a eso de las 8:14 p.m. del miércoles. (Archivo)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

La Policía investiga el hurto de unos $3,000 en efectivo, así como efectos personales, de un hombre que denunció que desconocidos rompieron un cristal de su auto mientras estaba en la playa la Selva, en Luquillo.

El informe preliminar del incidente detalla que este fue reportado a eso de las 8:14 p.m. del miércoles.

"Según informó el querellante que, alguien el cual se desconoce rompió el cristal frontal, lateral derecho, de su vehículo Chrysler Voyager, color negro, del año 2024; logrando acceso al interior del mismo y apropiándose de tres bultos que en su interior contenían ropa, calzado, documentos personales y $3,000″, informó la Policía, mediante declaraciones escritas.

No se precisó el valor total de la propiedad hurtada.

La pesquisa está en manos de la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo.

ACERCA DEL AUTOR
Keila López Alicea
Keila López Alicea
Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial
