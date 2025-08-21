Opinión
21 de agosto de 2025
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hombre muere arrollado por su propio vehículo mientras abría el portón de su casa

El incidente se reportó en el barrio Jobos, en Isabela

21 de agosto de 2025 - 6:33 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El menor fue transportado por paramédicos de Emergencias Médicas Estatal hacia el Hospital Regional Cayetano Coll y Toste de Arecibo, desde donde el doctor Benju lo refirió al Centro Médico de Río Piedras en condición de cuidado. (Archivo)
Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla y el fiscal de turno manejan la investigación.
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticias

Un hombre falleció en la noche del martes arrollado por su vehículo, en lo que la Policía ha clasificado como un incidente desgraciado en Isabela.

RELACIONADAS

Del informe preliminar se desprende que la víctima llegó a su residencia, en el barrio Jobos, y detuvo su vehículo para abrir el portón. Acto seguido, la Uniformada detalló que, presuntamente, su guagua Hyundai Santa Cruz, color negro, comenzó a moverse en reversa.

“El hombre fue atropellado por el mismo, lo que le causó la muerte en el acto“, señaló la Policía.

El incidente sucedió a eso de las 11:20 p.m. del miércoles, y reportado a la Policía a eso de la 1:21 a.m. del jueves.

Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla y el fiscal de turno manejan la investigación.

