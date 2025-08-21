Hombre muere arrollado por su propio vehículo mientras abría el portón de su casa

Un hombre falleció en la noche del martes arrollado por su vehículo, en lo que la Policía ha clasificado como un incidente desgraciado en Isabela.

Del informe preliminar se desprende que la víctima llegó a su residencia, en el barrio Jobos, y detuvo su vehículo para abrir el portón. Acto seguido, la Uniformada detalló que, presuntamente, su guagua Hyundai Santa Cruz, color negro, comenzó a moverse en reversa.

“El hombre fue atropellado por el mismo, lo que le causó la muerte en el acto“, señaló la Policía.

El incidente sucedió a eso de las 11:20 p.m. del miércoles, y reportado a la Policía a eso de la 1:21 a.m. del jueves.