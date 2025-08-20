Reportan accidente fatal entre dos guaguas en carretera de Hormigueros

Un accidente fatal fue reportado en la tarde de este miércoles en una carretera de Hormigueros, informó la División de Tránsito del Negociado de la Policía en Mayaguez.

Según la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre un accidente en la carretera PR-114, kilómetro 6.2, entre la subestación de la Autoridad de Energía Eléctrica y las instalaciones de Cabo Rojo Gas, en el mencionado municipio.

El impacto entre los dos vehículos, una guagua Toyota Tundra y otra Dodge RAM, provocó que uno de los autos se incendiara causándole la muerte a uno de los ocupantes.

La Policía en Hormigueros confirmó que el tramo de la carretera permanece cerrado al tránsito, la Policía sugiere a los conductores utilizar rutas alternas como la PR-103 y la PR-319.