Últimas Noticias
20 de agosto de 2025
90°bruma
Seguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Reportan accidente fatal entre dos guaguas en carretera de Hormigueros

Luego del impacto, una Dodge RAM se incendió causándole la muerte a uno de sus ocupantes

20 de agosto de 2025 - 3:27 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un accidente entre dos guaguas en la carretera PR-114, entre la subestación de la Autoridad de Energía Eléctrica y las instalaciones de Cabo Rojo Gas, en Hormigueros, cobró la vida de uno de los ocupantes de uno de los vehículos. (Ramon "Tonito" Zayas)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Un accidente fatal fue reportado en la tarde de este miércoles en una carretera de Hormigueros, informó la División de Tránsito del Negociado de la Policía en Mayaguez.

Según la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre un accidente en la carretera PR-114, kilómetro 6.2, entre la subestación de la Autoridad de Energía Eléctrica y las instalaciones de Cabo Rojo Gas, en el mencionado municipio.

El impacto entre los dos vehículos, una guagua Toyota Tundra y otra Dodge RAM, provocó que uno de los autos se incendiara causándole la muerte a uno de los ocupantes.

La Policía en Hormigueros confirmó que el tramo de la carretera permanece cerrado al tránsito, la Policía sugiere a los conductores utilizar rutas alternas como la PR-103 y la PR-319.

Agentes de la División de Tránsito se encuentran investigando en la escena.

Breaking NewsAccidentes de TránsitoMuertesHormiguerosPolicía de Puerto RicoAEECabo Rojo
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
¿Quiénes somos?

