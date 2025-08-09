Muere un hombre en accidente de tránsito en Camuy
La Policía indicó que, al momento, la carretera 486 se encuentra cerrada
9 de agosto de 2025 - 3:06 PM
Un hombre falleció este sábado en un accidente de tránsito ocurrido en la carretera 486, del barrio Puente, en Camuy, informó el Negociado de la Policía.
De acuerdo con el informe preliminar de la Uniformada, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre un choque.
Al llegar a la escena, los agentes encontraron a un hombre, quien murió debido a las heridas de gravedad recibidas en medio de la colisión vehicular.
La Policía indicó que, al momento, la carretera se encuentra cerrada. Agentes de la División Patrullas de Carreteras de Arecibo se encuentran en el lugar investigando.
