Muere un hombre en accidente de tránsito en Camuy

Un hombre falleció este sábado en un accidente de tránsito ocurrido en la carretera 486, del barrio Puente, en Camuy, informó el Negociado de la Policía.

De acuerdo con el informe preliminar de la Uniformada, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre un choque.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron a un hombre, quien murió debido a las heridas de gravedad recibidas en medio de la colisión vehicular.