Feriados
9 de agosto de 2025
87°lluvia ligera
Seguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Muere conductora tras impactar un árbol en la carretera 490 en Arecibo

La mujer fue identificada como Eunice Vargas Medina, de 42 años, informó la Policía

9 de agosto de 2025 - 10:06 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El accidente se reportó esta madrugada.
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking News

Un accidente fatal fue reportado en la madrugada de este sábado en el kilómetro 1.9 de la carretera 490, en el barrio Hato Arriba del municipio de Arecibo, informó la Policía.

De acuerdo con la investigación preliminar, una mujer conducía un vehículo Suzuki SX4, color blanco, por la mencionada vía cuando, al llegar al kilómetro 1.9, perdió el control del volante e impactó con la parte frontal derecha de su auto un árbol ubicado a orillas de la carretera.

La Uniformada indicó que la conductora, identificada como Eunice Vargas Medina, de 42 años, manejaba en “aparente exceso de velocidad”. A raíz del impacto, la mujer resultó con heridas de gravedad, que le provocaron la muerte.

La investigación preliminar de este caso estuvo a cargo del agente George Angelucci Valentín, adscrito a la División de Patrullas Carreteras de Arecibo.

Hasta la escena se presentó el fiscal Ismael Ortiz Roldán, quien expidió la boleta para el levantamiento del cuerpo y ordenó su traslado al Instituto de Ciencias Forenses.

Además, el vehículo fue ocupado como evidencia para fines de peritaje.

ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Noticias
