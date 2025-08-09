Muere conductora tras impactar un árbol en la carretera 490 en Arecibo

Un accidente fatal fue reportado en la madrugada de este sábado en el kilómetro 1.9 de la carretera 490, en el barrio Hato Arriba del municipio de Arecibo, informó la Policía.

De acuerdo con la investigación preliminar, una mujer conducía un vehículo Suzuki SX4, color blanco, por la mencionada vía cuando, al llegar al kilómetro 1.9, perdió el control del volante e impactó con la parte frontal derecha de su auto un árbol ubicado a orillas de la carretera.

La Uniformada indicó que la conductora, identificada como Eunice Vargas Medina, de 42 años, manejaba en “aparente exceso de velocidad”. A raíz del impacto, la mujer resultó con heridas de gravedad, que le provocaron la muerte.

La investigación preliminar de este caso estuvo a cargo del agente George Angelucci Valentín, adscrito a la División de Patrullas Carreteras de Arecibo.

Hasta la escena se presentó el fiscal Ismael Ortiz Roldán, quien expidió la boleta para el levantamiento del cuerpo y ordenó su traslado al Instituto de Ciencias Forenses.