Secretario de Guerra afirma que “cualquier decisión sobre futuras ventas de armas a Taiwán” es de Donald Trump

Singapur- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó este sábado que “cualquier decisión sobre futuras ventas de armas a Taiwán es del presidente” Donald Trump, y aseguró que “no hay ningún cambio en el estatus” de las relaciones con ambos lados del Estrecho de Formosa.

“Cualquier decisión sobre la futura venta de armas a Taiwán es del presidente, depende de él, y, tras haber estado en las reuniones en Pekín, puedo decir que no habido ningún cambio en el estatus”, dijo Hegseth en su intervención en el Diálogo Shangri-La de Singapur, el foro de Defensa anual más importante de Asia-Pacífico.