Presidente de Taiwán promete defender soberanía de la isla tras maniobras militares de China

Lai Ching-te reafirmó el compromiso de su país con la autodefensa ante las “ambiciones expansionistas” de Pekín

2 de enero de 2026 - 8:38 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En esta imagen, distribuida por la oficina del presidente de Taiwán, el presidente de Taiwán, Lai Ching-te (centro), acompañado por su vicepresidente, Bi-Khim Hsiao (segundo, derecha), y varios funcionarios más asisten a la ceremonia de izado de la bandera en Año Nuevo, en la Oficina Presidencial, en Taipéi, Taiwán, el 1 de enero de 2026. (Oficina del presidente de Taiwán vía AP)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Taipéi, Taiwán- El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, prometió el jueves defender la soberanía de la isla autogobernada frente a las “ambiciones expansionistas” de China, días después de que Pekín concluyera unas maniobras militares con fuego real cerca de sus costas.

“Ante el aumento de las ambiciones expansionistas de China, la comunidad internacional está pendiente de si el pueblo taiwanés tiene la determinación de defenderse”, señaló Lai en su discurso de Año Nuevo.

“Como presidente, mi postura siempre ha sido clara: salvaguardar firmemente la soberanía nacional, reforzar la defensa nacional y la resiliencia de toda la sociedad, y construir de manera integral un mecanismo de disuasión y defensa democrática efectivo”, agregó.

Las declaraciones de Lai se produjeron días después de que China concluyera unos ejercicios con fuego real alrededor de Taiwán, que incluyeron lanzamiento de cohetes y el despliegue de aviones y buques de guerra. Beijing había expresado su malestar por una venta de armas prevista de Estados Unidos a Taiwán, así como por los comentarios de la nueva primera ministra de Japón acerca de una posible intervención en caso de ataque chino a la isla.

China considera a Taiwán como su territorio y amenaza con anexionarlo por la fuerza si es necesario. La que en su día fuera colonia japonesa, se gobierna de forma independiente del territorio continental chino desde 1949, cuando el Partido Nacionalista perdió una guerra civil contra el Partido Comunista y se retiró a la isla.

El discurso de Lai fue recibido con indignación en Pekín, donde un portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado calificó al presidente como “un saboteador de la paz, un alborotador y un belicista”, según la agencia noticiosa oficial Xinhua.

En esta imagen, distribuida por la agencia noticiosa china Xinhua, un soldado del Ejército Popular de Liberación mira a través de unos prismáticos durante unas maniobras militares, con la fragata taiwanesa Lan Yang de fondo, el 5 de agosto de 2022.
En esta imagen, distribuida por la agencia noticiosa china Xinhua, un soldado del Ejército Popular de Liberación mira a través de unos prismáticos durante unas maniobras militares, con la fragata taiwanesa Lan Yang de fondo, el 5 de agosto de 2022. (The Associated Press)

“No importa lo que Lai y las autoridades del Partido Progresista Democrático digan o hagan, no pueden cambiar el hecho de que Taiwán es parte de China”, indicó el vocero, Chen Binhua.

La venta de armas prevista, valorada en más de $11,000 millones, es la mayor hasta la fecha entre Washington y Taipéi. Incluye misiles, drones, sistemas de artillería y software militar.

Estados Unidos está obligado por sus propias leyes a proporcionar a Taiwán medios para defenderse.

El presidente de China, Xi Jinping, calificó la eventual anexión de Taiwán como “irremediable” durante su discurso televisado de Año Nuevo el miércoles.

El año pasado, Taiwán anunció un presupuesto especial de $40,000 millones para la compras, incluyendo la construcción de un sistema de defensa antiaérea con capacidades de detección e intercepción de alto nivel llamado Cúpula T.

El presupuesto se asignará a lo largo de ocho años, entre 2026 y 2033, y llega después de que Lai se comprometiera a aumentar el gasto en defensa al 5% del Producto Interno Bruto de la isla, como parte de su estrategia ante las amenazas de invasión de China.

“Frente a las serias ambiciones militares de China, Taiwán no tiene tiempo que perder”, manifestó Lai.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
