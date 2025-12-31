Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Presidente chino elogia avance tecnológico de su país y renueva promesa de recuperar Taiwán

Xi Jinping alabó los logros del país en sectores clave como la tecnología militar y la exploración espacial

31 de diciembre de 2025 - 1:55 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Durante su discurso de Nochevieja transmitido el miércoles por la noche por los medios estatales, Xi alabó los avances del país en sectores clave, incluyendo la tecnología militar y la exploración espacial. (Yan Yan)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Beijing— El presidente chino, Xi Jinping, elogió el miércoles el progreso tecnológico de su país en áreas como la inteligencia artificial y los semiconductores, e insistió una vez más en que su país anexará Taiwán, una democracia autogobernada.

RELACIONADAS

Durante su discurso de Nochevieja transmitido el miércoles por la noche por los medios estatales, Xi alabó los avances del país en sectores clave, incluyendo la tecnología militar y la exploración espacial. Imágenes que iban desde robots humanoides realizando kung fu hasta nuevos proyectos hidroeléctricos se mostraban en la pantalla durante su discurso.

“Buscamos energizar el desarrollo de alta calidad a través de la innovación”, expresó Xi, agradeciendo al pueblo chino por contribuir al crecimiento económico del país en los últimos cinco años.

China planifica su desarrollo económico en períodos de cinco años y se está preparando para discutir su nuevo plan quinquenal en la próxima sesión legislativa en marzo.

El país está listo para acelerar la autosuficiencia en ciencia y tecnología a medida que Estados Unidos impone controles cada vez más estrictos sobre el acceso a semiconductores y otros artículos de alta tecnología.

Xi también elogió la creciente prominencia del país en el escenario mundial al enumerar eventos políticos de alto nivel e intercambios que acogió durante el año pasado.

En esta imagen, distribuida por la agencia noticiosa china Xinhua, un soldado del Ejército Popular de Liberación mira a través de unos prismáticos durante unas maniobras militares, con la fragata taiwanesa Lan Yang de fondo, el 5 de agosto de 2022.
China realizó esta semana dos días de ejercicios militares alrededor de Taiwán (The Associated Press)

En cuanto a Taiwán, que China considera territorio soberano, Xi reiteró las intenciones de anexión de Beijing.

“Nosotros, los chinos a ambos lados del estrecho de Taiwán, compartimos un vínculo de sangre y parentesco”, afirmó. “La reunificación de nuestra patria, una tendencia de los tiempos, es imparable”.

China realizó esta semana dos días de ejercicios militares alrededor de Taiwán, lanzando cohetes y enviando aviones y buques de guerra en respuesta a una venta de armas planeada por Estados Unidos a la isla.

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, condenó los ejercicios, pero manifestó que su territorio actuará de manera responsable al no escalar el conflicto ni provocar disputas.

Tags
Breaking NewsChina Xi JinpingMilitaresExploración del espacioTaiwán
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 31 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: