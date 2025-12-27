Opinión
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Gabinete de Japón aprueba presupuesto récord de defensa para disuadir a China

El aumento llega en un momento en que Japón enfrenta una tensión elevada con su vecino asiático

27 de diciembre de 2025 - 10:26 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Lanzamisiles tierra-buque Tipo 12 pueden apreciarse en la ceremonia de inauguración de un regimiento de misiles de la Fuerza Terrestre de Autodefensa de Japón, el 30 de marzo de 2024, en Uruma, en el sur de Japón.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El gabinete de Japón aprobó el viernes un plan de presupuesto de defensa récord que supera los $58,000 mil millones para el próximo año, con el objetivo de fortalecer su capacidad de respuesta y defensa costera con misiles de crucero y arsenales no tripulados a medida que aumentan las tensiones en la región.

El borrador del presupuesto para el año fiscal 2026, que comienza en abril, se incrementa un 9.4% respecto a 2025, y marca el cuarto año del programa quinquenal en curso de Japón para duplicar el gasto anual en armamento al 2% del producto interno bruto.

“Es lo mínimo necesario, ya que Japón enfrenta el entorno de seguridad más severo y complejo de la posguerra”, manifestó el ministro de Defensa, Shinjiro Koizumi, y enfatizó la determinación de su país de seguir con el fortalecimiento militar y proteger a su pueblo.

China fue invadida por el Ejército de Japón en la Segunda Guerra Mundial (AP).
China fue invadida por el Ejército de Japón en la Segunda Guerra Mundial (AP).

“Ello no cambia nuestro camino como nación amante de la paz”, expresó.

El aumento llega en un momento en que Japón enfrenta una tensión elevada con China. La primera ministra japonesa Sanae Takaichi señaló en noviembre que el ejército de su país podría involucrarse si Beijing toma medidas contra Taiwán, la isla autónoma que el gobierno chino considera debe estar bajo su dominio.

El gobierno de Takaichi, bajo presión de Estados Unidos para que incremente el gasto militar, se comprometió a alcanzar el objetivo del 2% para marzo, dos años antes de lo planeado. Japón también planea revisar su política de seguridad y defensa en curso para diciembre de 2026, con el fin de fortalecer su ejército aún más.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
