Mundo
Choque múltiple en autopista de Japón deja un muerto y 26 heridos

La grave colición en la autopista Kan-etsu, en Gunma, involucró a más de 50 vehículos en una superficie nevada

27 de diciembre de 2025 - 9:34 PM

El choque de los camiones bloqueó partes de la autopista, y los autos que venían detrás no pudieron frenar en la superficie nevada. (èüìcó¡ìl; 勝田涼斗)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Tokio- Un choque múltiple en una autopista de Japón el viernes por la noche causó la muerte de una persona y dejó 26 heridos, mientras el país daba inicio a su temporada de vacaciones de fin de año.

La policía de caminos de la prefectura de Gunma informó el sábado que el choque múltiple en la autopista Kan-etsu comenzó con una colisión entre dos camiones en la localidad de Minakami, a unas 100 millas al noroeste de Tokio.

Una mujer de 77 años falleció a causa del siniestro, según la policía. De los 26 heridos, se informó que cinco se encontraban en estado grave.

Se observan vehículos quemados tras un choque masivo en una autopista con nieve en Minakami, al noroeste de Tokio, la madrugada del sábado 27 de diciembre de 2025. (Kyodo News vía AP)
Se observan vehículos quemados tras un choque masivo en una autopista con nieve en Minakami, al noroeste de Tokio, la madrugada del sábado 27 de diciembre de 2025. (Kyodo News vía AP) (èüìcó¡ìl; 勝田涼斗)

El choque de los camiones bloqueó partes de la autopista, y los autos que venían detrás no pudieron frenar en la superficie nevada. Más de 50 vehículos estuvieron involucrados en el choque, según la policía.

Además, un incendio estalló entre los autos y se extendió a más de una docena de vehículos, algunos de los cuales quedaron completamente calcinados. Nadie resultó herido por las llamas, que fueron extinguidas unas siete horas después, informó la policía.

Partes de la autopista se cerraron para la investigación policial y para la limpieza.

