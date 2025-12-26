Opinión
Sube a 15 la cifra de víctimas fatales tras accidente de avión de UPS en el estado de Kentucky

Un hombre que resultó con heridas de gravedad falleció el día de Navidad

26 de diciembre de 2025 - 11:54 AM

Allen Wilson, a la derecha, abraza a un asistente después de escribir en cruces por las víctimas durante una vigilia el jueves, 6 de noviembre de 2025, en Louisville, Kentucky. (Darron Cummings)
Louisville, Kentucky - Un hombre herido en el accidente de avión de carga de UPS del mes pasado en Kentucky murió el día de Navidad, elevando el número de muertos del accidente a 15, anunciaron las autoridades a última hora del jueves.

Alain Rodríguez Colina trabajaba en un desguace que quedó devastado cuando el avión de carga que partía, totalmente cargado de combustible para un vuelo a Hawai, se estrelló contra unos negocios a las afueras del aeropuerto de Louisville el 4 de noviembre. El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, y el alcalde de Louisville, Craig Greenberg, comunicaron su muerte a través de las redes sociales.

“Alain es la 15ª víctima del accidente del vuelo 2976 de UPS”, declaró Greenberg. “Sufrió heridas graves en el momento del accidente y falleció el día de Navidad. Que la memoria de Alain sea una bendición”.

El avión de carga McDonnell Douglas MD-11 es un avión trimotor de cuerpo ancho que entró en servicio el 20 de diciembre de 1990. Aunque comenzó como un avión de pasajeros, también se utiliza para transportar carga. La imagen muestra el MD-11 de la flota de la empresa de logística UPS que se estrelló el 4 de noviembre de 2025, como el vuelo UPS 2976, en el Aeropuerto Internacional Muhammad Ali en Louisville, Kentucky.La imagen es la primera de una secuencia de seis fotos publicadas por la Junta Nacional de Seguridad en la Transportación (NTSB) que muestra lo que provocó que el avión se estrellara. La foto muestra al MD-11 con número de serie 48417, fabricado en 1991, durante el proceso de despegue.La investigación del NTSB reveló, de momento, que el avión estuvo en tierra por seis semanas para reparar fisuras en uno de sus tanques de combustible. Los mecánicos luego encontraron corrosión en dos vigas estructurales del fuselaje. El avión regresó a servicio una semanas antes del accidente.
1 / 10 | Tragedia en Kentucky: así fue como avión de UPS se estrelló poco tiempo después de despegar. El avión de carga McDonnell Douglas MD-11 es un avión trimotor de cuerpo ancho que entró en servicio el 20 de diciembre de 1990. Aunque comenzó como un avión de pasajeros, también se utiliza para transportar carga. La imagen muestra el MD-11 de la flota de la empresa de logística UPS que se estrelló el 4 de noviembre de 2025, como el vuelo UPS 2976, en el Aeropuerto Internacional Muhammad Ali en Louisville, Kentucky. - WikiCommons / Colin Brown

El propietario y director ejecutivo de Grade A Auto Parts & Recycling, Sean Garber, confirmó a WAVE-TV que Colina era uno de los empleados de la empresa. Los trabajadores del desguace han descrito la lucha para ayudar a los supervivientes de la explosión masiva del accidente, que mató a otros tres empleados, así como a los clientes. Un dramático vídeo captó cómo la aeronave se estrellaba contra los negocios y estallaba en una bola de fuego.

Tres pilotos y varias personas en tierra perdieron la vida en las inmediaciones del aeropuerto internacional Muhammad Ali, donde UPS tiene su mayor centro de distribución de paquetes, tras desprenderse el motor izquierdo del avión. Según la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, posteriormente se encontraron grietas en el lugar donde el motor se conectaba al ala.

A principios de este mes, un abogado presentó dos demandas por homicidio culposo en las que alega que la empresa siguió volando aviones viejos sin aumentar el mantenimiento más allá de lo programado regularmente. La demanda también menciona a General Electric, fabricante del motor del avión. Tanto UPS como GE han declarado que no hacen comentarios sobre demandas pendientes, pero que la seguridad sigue siendo su principal prioridad mientras colaboran en la investigación federal.

