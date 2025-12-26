Sube a 15 la cifra de víctimas fatales tras accidente de avión de UPS en el estado de Kentucky

1 / 10 Tragedia en Kentucky: así fue como avión de UPS se estrelló poco tiempo después de despegar

El avión de carga McDonnell Douglas MD-11 es un avión trimotor de cuerpo ancho que entró en servicio el 20 de diciembre de 1990. Aunque comenzó como un avión de pasajeros, también se utiliza para transportar carga. La imagen muestra el MD-11 de la flota de la empresa de logística UPS que se estrelló el 4 de noviembre de 2025, como el vuelo UPS 2976, en el Aeropuerto Internacional Muhammad Ali en Louisville, Kentucky.

WikiCommons / Colin Brown