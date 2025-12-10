Opinión
Estados Unidos
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Tiroteo en la Universidad Estatal de Kentucky deja un muerto y un sospechoso detenido

La policía de Frankfort dijo que respondió a un incidente que involucraba a “un agresor activo” y que el campus estaba asegurado

10 de diciembre de 2025 - 9:52 PM

Se adhiere a los criterios de The Trust Project
La policía de Frankfort dijo que respondió a un incidente que involucraba a “un agresor activo” y que el campus estaba asegurado. (Hannah Brown)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Al menos un estudiante murió el martes y otro más resultó gravemente herido durante un tiroteo en una residencia de la Universidad Estatal de Kentucky. Además, un sospechoso fue detenido, informaron las autoridades.

La policía en Frankfort, la capital del estado, dijo que el campus estaba cerrado. Un video de WLKY-TV en Louisville mostraba a varios vehículos policiales fuera de un conjunto de dormitorios, y un patio acordonado.

Un estudiante que fue baleado en la residencia Whitney M. Young Jr. Hall, se encuentra en condición crítica pero estable, según la universidad. La escuela no ha revelado de momento el nombre de los estudiantes.

“Estamos en estrecho contacto con las familias y brindando todo el apoyo disponible”, dijo la escuela en un comunicado.

La policía de Frankfort dijo que respondió a un incidente que involucraba a “un agresor activo” y que el campus estaba asegurado. Las autoridades planeaban dar más información en una conferencia de prensa por la noche.

El gobernador Andy Beshear dijo en un mensaje de video publicado en la red social X que el tiroteo “aparentemente es un incidente aislado” y que “no hay una amenaza continua”.

“La violencia no tiene lugar en nuestra comunidad o país. Por favor, oremos por las familias afectadas y por nuestros estudiantes de KSU. Oremos también por un mundo donde estas cosas no sucedan”, dijo.

Kentucky State es una universidad pública históricamente negra con aproximadamente 2,200 estudiantes. Legisladores autorizaron la creación de la escuela en 1886.

Se encuentra a 2 millas al este de la sede del Congreso estatal.

Tags
Breaking NewsTiroteosTiroteo en escuelas de Estados UnidosKentucky
