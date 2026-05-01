Se declara inocente Elvia Cabrera por el asesinato de Gabriela Nicole

Aibonito - Este viernes comenzó el desfile de prueba en el juicio por jurado contra Elvia Cabrera Rivera en el Tribunal de Aibonito, por el asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, ocurrido en la madrugada del lunes, 11 de agosto de 2025.

En la etapa inicial de la vista, la defensa confirmó a preguntas del juez Luis S. Barreto Altieri que la acusada hacía alegación de no culpabilidad en los dos cargos que enfrenta por los delitos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas.

“Se declara no culpable en ambos cargos (Ley de Armas y asesinato en primer grado)”, sostuvo la licenciada Mayra López Mulero, una de las representantes legales de Cabrera Rivera, antes de iniciar el desfile de prueba del Ministerio Público.

El jurado, que tendrá la encomienda de analizar la evidencia presentada en sala y emitir un veredicto unánime, quedó compuesto por ocho mujeres y cuatro hombres, además de seis suplentes -cuatro mujeres y dos hombres-, quienes ya fueron informados por el togado de las instrucciones que deberán seguir.

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Como parte de los procedimientos iniciales, la fiscal Miriam Nieves Negrón presentó su informe de apertura, en el que describió a la víctima, a quien le apodaban “Lela”, como una joven como cualquier otra, que aquel día estaba “disfrutando y cerrando el verano”.

Así llegó Anthonieska Avilés al Tribunal de Aibonito La coacusada por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario tuvo una vista previo al juicio.

Su vida, alegó ante el jurado, “terminó brutalmente” aquella noche por Cabrera Rivera y su hija, coacusada en el caso Anthonieska Avilés Cabrera. “Así que en este momento solo les pido que escuchen”, expresó Nieves Negrón.

Descalifican a uno de los fiscales

De otro lado, el juez descalificó al fiscal Edmanuel Santiago Quiles tras este no poder proveer seguridad de que estaría presente en todos los días de juicio por razones médicas. Para este caso, las partes han separado fechas hasta el mes de octubre.

“Pues entonces usted no puede atender el caso”, sostuvo el juez en corte abierta.

La decisión no tomó por sorpresa, ya que el juez había advertido previamente —los días 13 y 17 de febrero de forma verbal, y el 18 de febrero por escrito— que los fiscales podrían ser descalificados si no estaban disponibles para todas las fechas separadas del juicio.

Hasta el momento, Santiago Quiles seguirá compareciendo en el caso de Avilés Cabrera, ya que se trata de un proceso separado.

1 / 5 | A las afueras del tribunal: familiares de Gabriela Nicole Pratts exigen justicia. Familiares de Gabriela Nicole Pratts Rosario llegaron hasta el Tribunal de Aibonito para exigir justicia. - Alex Figueroa Cancel 1 / 5 A las afueras del tribunal: familiares de Gabriela Nicole Pratts exigen justicia Familiares de Gabriela Nicole Pratts Rosario llegaron hasta el Tribunal de Aibonito para exigir justicia. Alex Figueroa Cancel Compartir

Por otra parte, el abogado de defensa Alberto Rivera Ramos hizo la petición de Regla 607 (G), que busca excluir a los testigos de sala mientras se ofrecen otros testimonios, en este caso “al menos para los testigos civiles”. No obstante, el juez sostuvo que no había nada que resolver porque ya se había “hablado de eso”.

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Primera testigo

Durante la primera hora, la Fiscalía comenzó el desfile de prueba con la presentación de tres testigos, todos integrantes de la Policía de Puerto Rico.

La primera en testificar, la agente Adriana Guzmán Cardenales, adscrita a labores de patrullaje preventivo, relató que durante la noche del 10 de agosto cumplía su turno en el cuartel de Aibonito (estaba retenida).

Guzmán Cardenales, quien laboraba de 8:00 p.m. a 4:00 a.m., recibió una llamada telefónica a las 12:02 a.m. del 11 de agosto, alertando sobre una discusión en el desvío del pueblo. Anotó en su libreta la hora y razón de llamada.

La agente, quien es policía estatal hace cuatro años, indicó que la comunicación fue realizada por una voz femenina. También, explicó que intentó contactar a las dos unidades activas, pero una atendía un accidente de tránsito y la otra se encontraba en el hospital Menonita de Aibonito por una escena “de carácter grave”.

Durante el contrainterrogatorio, la abogada López Mulero utilizó las notas manuscritas tomadas por la agente durante esa noche, y el documento fue marcado como primera identificación de la defensa.

Según argumentó López Mulero, la testigo tachó una palabra y luego escribió bajo ella “discusión en desvío” y un número de teléfono.

Sin embargo, la agente dijo que no recuerda qué intentó borrar, tampoco el nombre de la persona que le dictó el teléfono.

Los hechos se remontan al pasado agosto en el desvío Roberto Colón, cuando dos jóvenes resultaron heridos de arma blanca en medio de una discusión.

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Pratts Rosario falleció tras recibir 11 puñaladas con un objeto punzante; una de ellas, la letal, le atravesó el corazón, según declaró anteriormente el patólogo Javier Gustavo Serrano, del Instituto de Ciencias Forenses.

Por su parte, el juicio contra Avilés Cabrera está pautado para iniciar este próximo lunes, 4 de mayo.