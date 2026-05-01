Macabra escena en Mayagüez: hallan dos cuerpos en zona boscosa tras alerta de incendio

Una pareja, que mantenía una relación desde hace dos años, fue asesinada la noche del jueves en un callejón del camino Los Pilones, en el barrio Montoso de Mayagüez, y sus cuerpos fueron hallados en un barranco, confirmó la Policía de Puerto Rico.

Según la información preliminar, una llamada recibida a las 9:20 p.m. al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre un incendio en una residencia y un vehículo con impactos de bala, además de lo que parecía ser el cuerpo de una persona en la escena.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron múltiples casquillos de bala. También localizaron los cuerpos de un hombre y una mujer con signos de violencia. La Policía confirmó que el hombre fue apuñalado, mientras que la mujer presenta heridas de bala.

Las víctimas fueron identificadas como Charlin Morales Ramírez, de 43 años, quien posee récord criminal por violación a la Ley Vehicular y apropiación ilegal, y Marilú Suarez Florenciani, de 40, confirmó la Uniformada en un informe actualizado sobre el doble asesinato.

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El inspector Joel González, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez, explicó a El Nuevo Día que los cuerpos se encontraron en el área de un barranco. “Hay mucha vegetación”, abundó, en referencia a la complicada escena.

En cuanto al vehículo hallado en la escena, se confirmó que pertenece a Morales Ramírez, mientras que la residencia es propiedad de otra persona. Este medio supo que el dueño de la casa fue entrevistado e indicó que no se encontraba al momento de los hechos.

“Los cuerpos serán enviados al Instituto de Ciencias Forenses. Mientras, nosotros continuaremos con la investigación. Toda persona que tenga información sobre el crimen que se comunique de forma confidencial al 787-343-2020″, instó González.

Hasta la escena del crimen, que se investiga como un posible caso relacionado con sustancias controladas, llegaron familiares de las víctimas, quienes procuraban obtener mayor información sobre el trágico suceso.

Estaban deambulando

Más temprano, Carlos Candelario, subdirector del CIC de Mayagüez, indicó que las víctimas no tenían hogar y que pernoctaban en diferentes lugares.

“Estaban deambulando en el área, ya que no tenían una residencia fija”, indicó en entrevista radial (WKAQ - 580 AM). El oficial agregó que entienden que ambos vivían en el carro que se incendió.

“Fueron encontrados con varias heridas que entendemos que le ocasionaron la muerte”, mencionó.

La Uniformada indicó que el área permanece bajo custodia de las autoridades mientras se realiza el procesamiento de la escena, el levantamiento de los cuerpos y la recopilación de evidencia.

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Además, personal del consorcio LUMA Energy se encuentra trabajando en el lugar debido a una línea de energía eléctrica expuesta.