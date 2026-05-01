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Guerra comercial: Donald Trump sube al 25% los aranceles a autos de la Unión Europea

El presidente de Estados Unidos acusó a la entidad de incumplir el pacto negociado

1 de mayo de 2026 - 12:21 PM

Updated At

Actualizado el 1 de mayo de 2026 - 1:00 PM

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Alex Brandon)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington - El presidente Donald Trump acusó este viernes a la Unión Europea de incumplir el pacto comercial negociado con Washington y anunció que como consecuencia, elevará al 25% el arancel a los coches y camiones fabricados por el bloque.

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“Me complace anunciar que, dado que la Unión Europea no está cumpliendo con nuestro acuerdo comercial, el cual fue plenamente pactado, la próxima semana aumentaré los aranceles aplicados a la Unión Europea sobre los automóviles y camiones que ingresan a los Estados Unidos. El arancel se elevará al 25%”, escribió en Truth Social.

Trump insistió en que “queda plenamente entendido y acordado que, si fabrican los automóviles y camiones en plantas ubicadas en los Estados Unidos, no se aplicará ningún arancel”.

“Actualmente hay muchas plantas de automóviles y camiones en construcción, con una inversión superior a los $100,000 millones; una cifra récord en la historia de la fabricación de vehículos. Estas plantas, dotadas de trabajadores estadounidenses, abrirán sus puertas muy pronto”, agregó.

El mandatario celebró que “¡nunca antes se había visto nada igual a lo que está sucediendo hoy en Estados Unidos!”, en referencia a los compromisos de inversión de los países con los que Washington ha cerrado acuerdos comerciales en busca de una rebaja de los llamados aranceles “recíprocos” impuestos por republicano.

No está claro bajo qué autoridad Trump elevará los aranceles a la UE, después de que la Corte Suprema invalidara en febrero gran parte de los gravámenes del magnate, desmontando el esquema arancelario utilizado por el presidente en su guerra comercial contra los socios comerciales de Estados Unidos.

Tras este revés, el estadounidense impuso un nuevo arancel global temporal del 10 % bajo un nuevo marco legal, que teóricamente deberá ser extendido por el Congreso en julio.

El verano pasado, ambas partes alcanzaron un acuerdo por el cual la UE aceptaba un arancel del 15% para la mayoría de productos europeos a cambio de que Estados Unidos exporte la mayoría de los suyos al 0%.

El pacto comercial aún está pendiente de ratificación por parte de Bruselas, después de que el Parlamento Europeo haya pedido una serie de salvaguardas que permitan suspender su implementación si Trump amenaza con nuevos aranceles al bloque comunitario o pone en riesgo su integridad territorial, como ocurrió en enero durante la crisis diplomática por el control de la isla de Groenlandia.

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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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