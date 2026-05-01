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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Identifican a hombre que murió al quedar pillado bajo un vehículo en Moca

Según la Policía, se encontraba realizando labores de mecánica

30 de abril de 2026 - 3:27 PM

Updated At

Actualizado el 1 de mayo de 2026 - 7:34 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
De acuerdo con la Uniformada, el incidente ocurrió mientras realizaba trabajos de mecánica. (Carlos Giusti)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un hombre murió el jueves tras quedar pillado bajo un vehículo mientras realizaba labores de mecánica en la calle Evangelista Velázquez, del barrio Cerro Gordo, en Moca, informó la Policía.

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Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre la situación. Al llegar al lugar, las autoridades encontraron a un hombre, que en ese momento no había sido identificado, atrapado debajo de un vehículo.

De acuerdo con la Uniformada, el incidente ocurrió mientras realizaba trabajos de mecánica, cuando por circunstancias que no han sido esclarecidas, el vehículo le cayó encima.

En una actualización divulgada el viernes, la Policía identificó a la víctima como Daniel Velázquez Gómez, de 46 años y residente del mencionado sector.

La información ampliada precisa que el incidente se produjo a las 11:20 de la mañana del jueves, mientras el hombre trabajaba en un vehículo Jeep Renegade azul, año 2023, el cual cayó sobre su pecho, dejándolo pillado.

Paramédicos de Emergencias Médicas acudieron a la escena y confirmaron la ausencia de signos vitales.

El agente Alfred Ruiz González, supervisado por el sargento Edgar Ruiz Concepción, inició la investigación preliminar, a la que se unió el agente Luis Sein Egipciaco, de la División de Homicidios, junto a la fiscal Shaquille Mercado Rivera.

Cuatro adultos - tres hombres y una mujer - fueron arrestados tras diligenciar órdenes de allanamiento en cuatro apartamentos del complejo del residencial Jardín del Edén.La Unidad Aérea de FURA participó en el operativo de allanamientos en el residencial Jardín del Edén en Coamo.Una semana antes del operativo fueron asesinados Eduardo González Mateo, de 41 años, y Yilennies Figueroa Burgos, de 31 años, en el residencial Jardín del Edén de Coamo.
1 / 6 | En imágenes: así fue el operativo de allanamientos en Coamo que resultó en arrestos. Cuatro adultos - tres hombres y una mujer - fueron arrestados tras diligenciar órdenes de allanamiento en cuatro apartamentos del complejo del residencial Jardín del Edén. - Suministrada
Correcciones y Aclaraciones

Esta historia se actualizó para incluir la identidad de la víctima.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoMoca
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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