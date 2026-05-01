Identifican a hombre que murió al quedar pillado bajo un vehículo en Moca
Según la Policía, se encontraba realizando labores de mecánica
30 de abril de 2026 - 3:27 PM
Actualizado el 1 de mayo de 2026 - 7:34 AM
30 de abril de 2026 - 3:27 PM
Actualizado el 1 de mayo de 2026 - 7:34 AM
Un hombre murió el jueves tras quedar pillado bajo un vehículo mientras realizaba labores de mecánica en la calle Evangelista Velázquez, del barrio Cerro Gordo, en Moca, informó la Policía.
Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre la situación. Al llegar al lugar, las autoridades encontraron a un hombre, que en ese momento no había sido identificado, atrapado debajo de un vehículo.
De acuerdo con la Uniformada, el incidente ocurrió mientras realizaba trabajos de mecánica, cuando por circunstancias que no han sido esclarecidas, el vehículo le cayó encima.
En una actualización divulgada el viernes, la Policía identificó a la víctima como Daniel Velázquez Gómez, de 46 años y residente del mencionado sector.
La información ampliada precisa que el incidente se produjo a las 11:20 de la mañana del jueves, mientras el hombre trabajaba en un vehículo Jeep Renegade azul, año 2023, el cual cayó sobre su pecho, dejándolo pillado.
Paramédicos de Emergencias Médicas acudieron a la escena y confirmaron la ausencia de signos vitales.
El agente Alfred Ruiz González, supervisado por el sargento Edgar Ruiz Concepción, inició la investigación preliminar, a la que se unió el agente Luis Sein Egipciaco, de la División de Homicidios, junto a la fiscal Shaquille Mercado Rivera.
Esta historia se actualizó para incluir la identidad de la víctima.
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