Riesgo de inundaciones: fuertes lluvias y tronadas afectarán la cordillera central

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La presencia de una vaguada, junto a altos niveles de humedad, provocará un patrón lluvioso este viernes, Día Internacional de los Trabajadores, particularmente en horas de la tarde en la cordillera central, advirtió el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

En entrevista telefónica con El Nuevo Día, el meteorólogo del SNM David Sánchez explicó que “se espera el desarrollo de aguaceros y tronadas nuevamente a lo largo de la cordillera central”, lo que provocará inundaciones en la región montañosa.

“Esperamos que esa actividad de lluvia genere inundaciones, ya sean urbanas o de riachuelos, debido a que los suelos están bastante saturados para toda esa área del interior y el oeste de Puerto Rico”, indicó, al describir un escenario parecido al del jueves.

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Ayer, debido a la fuerte actividad de lluvia, se emitió una advertencia de inundaciones para al menos 15 municipios de Lares, Las Marías, Maricao, Corozal, Morovis, Orocovis, Adjuntas, Guayanilla, Lares, Maricao, Peñuelas, Sabana Grande, San Germán, Utuado y Yauco.

Condiciones calurosas

Asimismo, Sánchez añadió que se prevé un día caluroso hasta, por lo menos, la tarde, cuando se prevé el desarrollo de los aguaceros. “Esto debido a una vaguada que está cerca de la región, que se espera que esta noche salga del área y mejoren las condiciones”, dijo.

“Va a estar caluroso en general para las áreas bajas y costeras del norte y oeste de Puerto Rico. Debe llegar el índice de calor entre los altos 90 grados a los bajos 100 grados. Las temperaturas máximas deben rondar los altos 80 grados a los bajos 90 grados”, sostuvo.

Precisamente, del 29 de abril al 3 de mayo se celebra la semana de la Concientización sobre el Calor, con el objetivo de brindar información y recursos que permitan ayudar a los patronos y trabajadores, así como al público en general, a prevenir enfermedades asociadas.

“El calor puede escalar rápidamente y volverse peligroso en cuestión de minutos”, advirtió el SNM.

Atentos a marejada pequeña

En términos de las condiciones marítimas, Sánchez detalló que existe un riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del norte de Puerto Rico.