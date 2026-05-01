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Violento crimen: sicarios asesinan a un juez en Bolivia

Víctor Hugo Claure llegaba a su domicilio cuando le realizaron seis disparos

1 de mayo de 2026 - 10:07 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La inseguridad se ha disparado en Santa Cruz. (Shutterstock)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un magistrado del Tribunal Agroambiental de Bolivia fue asesinado a tiros por presuntos sicarios cerca de la medianoche del jueves en la ciudad oriental de Santa Cruz, que registra los mayores índices de inseguridad ligada al crimen organizado.

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Dos atacantes llegaron en una motocicleta y acribillaron de seis disparos a Víctor Hugo Claure cuando llegaba a su domicilio en un barrio céntrico de esa ciudad, según un informe preliminar de la fiscal Yolanda Aguilar. La policía realizaba operativos el viernes en busca de los criminales.

El Consejo de la Magistratura difundió una nota de condolencia en la que destacó que la “vocación, compromiso y servicio como magistrado y decano del Tribunal Agroambiental permanecerán como legado institucional humano”.

La inseguridad se ha disparado en Santa Cruz, la ciudad más poblada y considerada el motor económico de Bolivia, donde operan bandas del narcotráfico ligadas a cárteles brasileños, según el gobierno.

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