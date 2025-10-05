Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
5 de octubre de 2025
83°aguaceros
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Asesinan a paciente que iba herido dentro de una ambulancia en Colombia

El hombre fue atacado previamente durante un altercado y estaba siendo trasladado a otro hospital de la región

5 de octubre de 2025 - 5:26 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El herido fue introducido a una ambulancia del hospital de Ricaurte para iniciar su recorrido que podría tardar alrededor de dos horas hasta la capital de Nariño. (MICHAEL REYNOLDS)
Por El Tiempo / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Como un ataque demencial y cobarde calificaron las autoridades el ataque perpetrado por hombres armados contra una ambulancia que se movilizaba por la vía al mar en Nariño en Colombia, en cuyo interior trasladaba a un paciente mal herido al que asesinaron con armas de fuego.

RELACIONADAS

El episodio de violencia que ha causado gran conmoción y rechazo en Nariño, se registró en la noche del viernes 15 de agosto en el tramo comprendido entre los municipios de Ricaurte y Mallama, en el pie de monte costero del departamento.

Según las versiones de testigos, el hecho estuvo precedido por un ataque contra el taxista identificado como Darwin y su acompañante Néiver Nastacuás, quienes habían ingresado a un asadero de pollo en pleno centro de Ricaurte, hasta donde llegaron hombres fuertemente armados y les dispararon en varias oportunidades.

En medio del caos y el desespero, algunas personas prestaron el auxilio a los dos hombres heridos; ambos fueron trasladados al hospital de esa localidad en motocicletas, pero infortunadamente Darwin llegó sin vida.

Mientras tanto, Néiver Nastacuás que había ingresado con heridas de gravedad recibió la atención primaria, pero el médico de turno consideró que era necesario su traslado inmediato a un centro hospitalario de mayor complejidad de la ciudad de Pasto.

El ataque a la ambulancia

El herido fue introducido a una ambulancia del hospital de Ricaurte para iniciar su recorrido que podría tardar alrededor de dos horas hasta la capital de Nariño.

Pero no habían transcurrido los 10 minutos de camino por la vía al mar, cuando varios hombres armados obligaron a la ambulancia a detener su marcha y después procedieron a ultimar al paciente, en medio de la impotencia y temor del conductor del vehículo y de un auxiliar de enfermería que acompañaban al herido.

Néiver Nastacuás había recibido varios disparos de fusil que le ocasionaron la muerte instantánea, mientras que el conductor y el auxiliar resultaron ilesos.

Este grave hecho fue considerado por las autoridades como un ataque directo contra la misión medica, al igual que una clara violación a los derechos humanos.

Hay una gran indignación y rechazo de las autoridades y de la comunidad, tras este ataque que refleja una vez más que la violencia no cesa y que la paz territorial solo resulta una ilusión.

Otros hechos de violencia

El pasado 11 de julio, a pocos kilómetros del lugar donde se produjo este ataque, había sido objeto de un atentado el líder indígena Carlos Pai, quien se desempeña como secretario del resguardo Peña La Alegría y ex gobernador de la Organización de Resguardos Indígenas del Pueblo Awá del Pacífico (Oripap).

En dicha ocasión el líder indígena que se movilizaba en su vehículo con su esquema de seguridad resultó ileso, tras los disparos que hicieron desconocidos a la altura del corregimiento de Junín, en la vía al mar de Nariño.

El 3 de junio del presente año en una vía ubicada en zona rural de Ricaurte, hombres armados atacaron y asesinaron al líder indígena Aurelio Araujo Hernández y a sus dos escoltas Jesús Albeiro Chaves y Jackson Orlando Solarte, cuando se movilizaban en un vehículo con destino a Tumaco.

Tags
Breaking NewsColombia
ACERCA DEL AUTOR
El Tiempo / GDA
La primera edición del periódico EL TIEMPO circuló el 30 de enero de 1911. Nuestra misión es entregar a las audiencias productos y contenidos confiables, relevantes y oportunos, comprometidos con la...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 5 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: