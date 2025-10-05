Asesinan a paciente que iba herido dentro de una ambulancia en Colombia

Como un ataque demencial y cobarde calificaron las autoridades el ataque perpetrado por hombres armados contra una ambulancia que se movilizaba por la vía al mar en Nariño en Colombia, en cuyo interior trasladaba a un paciente mal herido al que asesinaron con armas de fuego.

El episodio de violencia que ha causado gran conmoción y rechazo en Nariño, se registró en la noche del viernes 15 de agosto en el tramo comprendido entre los municipios de Ricaurte y Mallama, en el pie de monte costero del departamento.

Según las versiones de testigos, el hecho estuvo precedido por un ataque contra el taxista identificado como Darwin y su acompañante Néiver Nastacuás, quienes habían ingresado a un asadero de pollo en pleno centro de Ricaurte, hasta donde llegaron hombres fuertemente armados y les dispararon en varias oportunidades.

En medio del caos y el desespero, algunas personas prestaron el auxilio a los dos hombres heridos; ambos fueron trasladados al hospital de esa localidad en motocicletas, pero infortunadamente Darwin llegó sin vida.

Mientras tanto, Néiver Nastacuás que había ingresado con heridas de gravedad recibió la atención primaria, pero el médico de turno consideró que era necesario su traslado inmediato a un centro hospitalario de mayor complejidad de la ciudad de Pasto.

El ataque a la ambulancia

El herido fue introducido a una ambulancia del hospital de Ricaurte para iniciar su recorrido que podría tardar alrededor de dos horas hasta la capital de Nariño.

Pero no habían transcurrido los 10 minutos de camino por la vía al mar, cuando varios hombres armados obligaron a la ambulancia a detener su marcha y después procedieron a ultimar al paciente, en medio de la impotencia y temor del conductor del vehículo y de un auxiliar de enfermería que acompañaban al herido.

Néiver Nastacuás había recibido varios disparos de fusil que le ocasionaron la muerte instantánea, mientras que el conductor y el auxiliar resultaron ilesos.

Este grave hecho fue considerado por las autoridades como un ataque directo contra la misión medica, al igual que una clara violación a los derechos humanos.

Hay una gran indignación y rechazo de las autoridades y de la comunidad, tras este ataque que refleja una vez más que la violencia no cesa y que la paz territorial solo resulta una ilusión.

Otros hechos de violencia

El pasado 11 de julio, a pocos kilómetros del lugar donde se produjo este ataque, había sido objeto de un atentado el líder indígena Carlos Pai, quien se desempeña como secretario del resguardo Peña La Alegría y ex gobernador de la Organización de Resguardos Indígenas del Pueblo Awá del Pacífico (Oripap).

En dicha ocasión el líder indígena que se movilizaba en su vehículo con su esquema de seguridad resultó ileso, tras los disparos que hicieron desconocidos a la altura del corregimiento de Junín, en la vía al mar de Nariño.