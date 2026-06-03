Motociclista de 20 años resulta herido en choque entre varios vehículos en Manatí

Un motociclista de 20 años resultó herido este miércoles en un accidente de tránsito que involucró dos vehículos adicionales en la marginal Doctor Martínez Barroso, intersección con la PR-6670, en Manatí.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, el joven conducía una motora Fengyuan Tank, de 2024, cuando presuntamente no se detuvo ante una señal de pare e impactó un Mitsubishi Mirage blanco de 2010.

Acto seguido, el Mitsubishi Mirage chocó contra un tercer vehículo, una guagua RAM 1500 perteneciente a la Autoridad de Edificios Públicos (AEPPR).

La Uniformada indicó que los conductores de ambos vehículos resultaron ilesos.

No obstante, el motociclista resultó herido, por lo que fue atendido por paramédicos en el lugar y sería transportado en ambulancia aérea al Centro Médico, en Río Piedras.

De momento, las autoridades no precisaron su condición de salud.