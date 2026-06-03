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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Motociclista de 20 años resulta herido en choque entre varios vehículos en Manatí

El joven presuntamente no se detuvo ante una señal de pare y lo trasladarán en ambulancia aérea al Centro Médico de Río Piedras

3 de junio de 2026 - 9:03 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Imagen de archivo de una motora en un accidente de tránsito. (Shutterstock)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un motociclista de 20 años resultó herido este miércoles en un accidente de tránsito que involucró dos vehículos adicionales en la marginal Doctor Martínez Barroso, intersección con la PR-6670, en Manatí.

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De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, el joven conducía una motora Fengyuan Tank, de 2024, cuando presuntamente no se detuvo ante una señal de pare e impactó un Mitsubishi Mirage blanco de 2010.

Acto seguido, el Mitsubishi Mirage chocó contra un tercer vehículo, una guagua RAM 1500 perteneciente a la Autoridad de Edificios Públicos (AEPPR).

La Uniformada indicó que los conductores de ambos vehículos resultaron ilesos.

No obstante, el motociclista resultó herido, por lo que fue atendido por paramédicos en el lugar y sería transportado en ambulancia aérea al Centro Médico, en Río Piedras.

De momento, las autoridades no precisaron su condición de salud.

La agente Glorimar Cuevas Paoli, adscrita al Distrito de Manatí, investigó el accidente.

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Breaking NewsAccidentes de TránsitoManatíPolicía de Puerto Rico
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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