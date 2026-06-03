Roban joyas de oro valoradas en $4,105 en Coamo

Un escalamiento en una residencia es investigado por la Policía desde la madrugada de hoy, miércoles en Coamo.

De acuerdo con la Uniformada, los hechos fueron reportados a eso de la 1:14 a.m., en la urbanización San Antonio.

El informe policiaco indica que el querellante alegó haber salido de su residencia ayer martes, a las 2:00 a.m., y regresó hoy, 3 de junio a las 12:00 a.m.

Señaló que en ese momento “se percató que alguien utilizando un objeto contundente había forzado la cerradura de la puerta del área de la marquesina, logrando acceso al interior, apropiándose de joyas en oro valoradas en $4,105.00”.

Asimismo, denunció que “también se apropiaron de un bulto color negro y rojo valorado en $80” y de un “revolver marca Taurus modelo 85 color plata calibre 38 del cual posee licencia expirada desde el 17 de julio de 2008”.