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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Roban joyas de oro valoradas en $4,105 en Coamo

El caso referido al CIC de Aibonito fue reportado como un escalamiento en una casa

3 de junio de 2026 - 7:26 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Lo que no aparecen son seis computadoras de escritorio que también fueron robadas en el plantel. (Archivo)
El perjudicado también denunció que le robaron un arma de fuego.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un escalamiento en una residencia es investigado por la Policía desde la madrugada de hoy, miércoles en Coamo.

De acuerdo con la Uniformada, los hechos fueron reportados a eso de la 1:14 a.m., en la urbanización San Antonio.

El informe policiaco indica que el querellante alegó haber salido de su residencia ayer martes, a las 2:00 a.m., y regresó hoy, 3 de junio a las 12:00 a.m.

Señaló que en ese momento “se percató que alguien utilizando un objeto contundente había forzado la cerradura de la puerta del área de la marquesina, logrando acceso al interior, apropiándose de joyas en oro valoradas en $4,105.00”.

Asimismo, denunció que “también se apropiaron de un bulto color negro y rojo valorado en $80” y de un “revolver marca Taurus modelo 85 color plata calibre 38 del cual posee licencia expirada desde el 17 de julio de 2008”.

El caso fue atendido por el sargento Luis Ortiz, de la División de Servicios Técnicos, y fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aibonito.

Tags
Breaking NewsCoamoPolicía de Puerto RicoRobosRobo domiciliarioEscalamiento
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Alex Figueroa Cancel
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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