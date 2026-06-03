Fue a buscar verduras: fallece septuagenario tras caída de sobre 20 pies de altura en Comerío

La Policía informó que un hombre de 71 años falleció ayer, martes, tras una caída de sobre 20 pies de altura en Comerío.

El caso, que es investigado como un accidente, fue reportado a eso de las 12:30 p.m., a orillas de la calle, en el sector Tosca del barrio Doña Elena Abajo.

“En la escena se encontraba un vecino del lugar quien identificó al perjudicado como su primo, José Aníbal Soto Rojas, de 71 años”, indicó la Uniformada en un comunicado de prensa.

“Surge de la investigación que Soto Rojas había salido de su residencia con el propósito de buscar unas verduras en un área cercana, y que para esto subió en medio de un talud de tierra y maleza con un machete con el fin de extraer el producto, cuando cayó de una altura aproximadamente de 20 a 25 pies, falleciendo en el lugar”, agregó.

A la escena se presentaron personal de la Oficina de Manejo de Emergencias de Naranjito y paramédicos, quienes informaron la ausencia de signos vitales.