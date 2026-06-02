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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Muere hombre de 93 años tras quedar pillado en un elevador en Añasco

El nonagenario fue transportado en condición delicada a un hospital, donde murió a causa de una herida de gravedad en el pie

2 de junio de 2026 - 5:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una persona herida en un ascensor (Xavier Araújo)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

La Policía investiga un incidente desgraciado ocurrido en la tarde del martes en Añasco, donde un hombre de 93 años murió luego de resultar gravemente herido en un accidente reportado con un elevador en una residencia ubicada en las Parcelas Marías.

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Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una persona herida en un ascensor en la calle Luis Muñoz Marín.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron al nonagenario identificado como Lorenzo Orsini Méndez en el suelo de la residencia con una herida de gravedad en el pie izquierdo.

El hombre fue transportado al Centro Médico de Mayagüez en condición delicada, donde posteriormente falleció a causa de las heridas sufridas.

La investigación quedó a cargo de la agente Wanda Rodríguez, adscrita al Distrito Policial de Añasco.

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MuertesAñascoPolicía de Puerto RicoBreaking News
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