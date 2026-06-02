Muere hombre de 93 años tras quedar pillado en un elevador en Añasco

La Policía investiga un incidente desgraciado ocurrido en la tarde del martes en Añasco, donde un hombre de 93 años murió luego de resultar gravemente herido en un accidente reportado con un elevador en una residencia ubicada en las Parcelas Marías.

Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una persona herida en un ascensor en la calle Luis Muñoz Marín.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron al nonagenario identificado como Lorenzo Orsini Méndez en el suelo de la residencia con una herida de gravedad en el pie izquierdo.

El hombre fue transportado al Centro Médico de Mayagüez en condición delicada, donde posteriormente falleció a causa de las heridas sufridas.