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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Disparan contra residencia en Vega Baja mientras había menores de edad en el interior

De acuerdo con la Policía, nadie resultó herido en medio de la balacera

2 de junio de 2026 - 9:42 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La escena no muestra evidencia de un posible intento de robo, supo este medio a través de una fuente policiaca. (Archivo)
El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja investiga.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Agentes de la Policía investigan una agresión grave reportada durante la noche del lunes en Vega Baja, luego de que desconocidos dispararan contra una residencia en la que se encontraban varias personas, entre ellas menores de edad.

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Según la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre múltiples disparos en la avenida Lino Padrón, en el sector Parcelas Amadeo.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron la residencia y un vehículo con daños por impactos de bala.

De acuerdo con la Uniformada, nadie dentro de la residencia resultó herido.

La pesquisa inicial estuvo a cargo del agente Isaac Medina, adscrito al Distrito de Vega Baja, quien refirió el caso al personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja para la continuación de la investigación.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoVega BajaAgresionesDisparos
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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