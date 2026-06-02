Disparan contra residencia en Vega Baja mientras había menores de edad en el interior
De acuerdo con la Policía, nadie resultó herido en medio de la balacera
2 de junio de 2026 - 9:42 AM
2 de junio de 2026 - 9:42 AM
Agentes de la Policía investigan una agresión grave reportada durante la noche del lunes en Vega Baja, luego de que desconocidos dispararan contra una residencia en la que se encontraban varias personas, entre ellas menores de edad.
Según la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre múltiples disparos en la avenida Lino Padrón, en el sector Parcelas Amadeo.
Al llegar a la escena, los agentes encontraron la residencia y un vehículo con daños por impactos de bala.
De acuerdo con la Uniformada, nadie dentro de la residencia resultó herido.
La pesquisa inicial estuvo a cargo del agente Isaac Medina, adscrito al Distrito de Vega Baja, quien refirió el caso al personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja para la continuación de la investigación.
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