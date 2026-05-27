Más de 100 casquillos en la escena: identifican a hombre asesinado en Vega Baja

La Policía investiga el asesinato a balazos de un hombre que fue encontrado en las parcelas Amadeo, en el municipio de Vega Baja.

De acuerdo con el informe preliminar, las autoridades fueron alertadas a eso de las 11:29 p.m. del martes sobre disparos en el lugar mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

“Al llegar a la escena, los agentes encontraron el cuerpo de un hombre con heridas de bala que le ocasionaron la muerte”, precisó la Uniformada.

El hombre fue identificado por familiares que llegaron a la escena como Joel Daniel Pino Feliciano, de 55 años.

El teniente Isander Rivera, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja, sostuvo que el crimen ocurrió cercano a un colmado de la zona y el cuerpo estaba cerca de una guagua.

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“Se recuperaron más de 100 casquillos se diferentes calibres”, expresó Rivera, en entrevista con TeleOnce.

El teniente indicó que no descartan ningún móvil, pero la cantidad de casquillos podría ser indicador que más de una persona participó de la balacera y pido ser por acecho.

“Estamos en espera de trabajar la escena con los vecinos ya que hay varias residencias con impactos de bala, incluyendo unos vehículos”, agregó.