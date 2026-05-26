Encuentran a mujer desnuda y con signos de violencia cerca de condominio en Joyuda
Fue transportada hasta una institución médica cercana donde posteriormente se certificó su muerte
26 de mayo de 2026 - 1:48 PM
26 de mayo de 2026 - 1:48 PM
Una mujer desnuda y con varias lesiones en diferentes partes de su cuerpo fue encontrada a eso de las 7:50 a.m. de este martes, cerca de la piscina del condominio Paraíso Escondido, en Joyuda, Cabo Rojo, informó la Policía.
Según indica el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 reportó “una situación sospechosa” en el mencionado lugar. Al llegar, los agentes encontraron a una mujer, identificada como Karianis Vega Rodríguez, de 25 años, desnuda y mostrando varias heridas en el rostro y las piernas, pero aún con signos vitales.
Personal de Emergencias Médicas trasportó a Vega Rodríguez en condición crítica a Centro Médico Mayagüez, donde se reportó su muerte a las 11:45 de la mañana.
El personal de la División de Homicidios, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez, investiga las circunstancias de este crimen.
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