Encuentran a mujer desnuda y con signos de violencia cerca de condominio en Joyuda

Una mujer desnuda y con varias lesiones en diferentes partes de su cuerpo fue encontrada a eso de las 7:50 a.m. de este martes, cerca de la piscina del condominio Paraíso Escondido, en Joyuda, Cabo Rojo, informó la Policía.

Según indica el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 reportó “una situación sospechosa” en el mencionado lugar. Al llegar, los agentes encontraron a una mujer, identificada como Karianis Vega Rodríguez, de 25 años, desnuda y mostrando varias heridas en el rostro y las piernas, pero aún con signos vitales.

Personal de Emergencias Médicas trasportó a Vega Rodríguez en condición crítica a Centro Médico Mayagüez, donde se reportó su muerte a las 11:45 de la mañana.