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Tres muertos en Corea del Sur tras un derrumbe durante la demolición de un paso elevado

Trágico derrumbe de un paso elevado en demolición en Seúl, Corea del Sur, deja tres muertos y tres heridos

26 de mayo de 2026 - 2:27 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Bomberos y rescatistas surcoreanos tratan de buscar entre los escombros después de que un paso elevado se derrumbara parcialmente cuando se estaba desmontando en Seúl, Corea del Sur, el martes 26 de mayo de 2026.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Seúl, Corea del Sur- Tres personas murieron y otras tres resultaron heridas cuando un paso elevado, construido hace décadas y que estaba siendo demolido, se derrumbó parcialmente el martes en la capital surcoreana, Seúl, según los bomberos.

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El accidente ocurrió durante una inspección de seguridad después de que los trabajadores detuvieran las labores de demolición al notar que una parte de la estructura se había hundido ligeramente mientras se cortaban losas de hormigón, dijo Lee Jong-woon, funcionario del Cuartel de Bomberos del Distrito Seodaemun de Seúl. Las víctimas quedaron aplastadas por escombros y otros restos después de que una sección del tablero del puente se desplomara de repente, señalaron las autoridades.

Equipo de rescate surcoreano inspecciona el lugar donde se derrumbó un paso elevado mientras era desmantelado en Seúl, Corea del Sur, el martes 26 de mayo de 2026. (Kim In-chul/Yonhap vía AP)
Equipo de rescate surcoreano inspecciona el lugar donde se derrumbó un paso elevado mientras era desmantelado en Seúl, Corea del Sur, el martes 26 de mayo de 2026. (Kim In-chul/Yonhap vía AP) (The Associated Press)

La policía y los servicios de emergencia cortaron el tránsito alrededor del lugar, donde vigas de acero retorcidas y losas de concreto hechas añicos colgaban de forma precaria del borde del paso elevado.

También cayeron escombros sobre una vía férrea cercana, lo que obligó a Korea Railroad Corp. a suspender algunos trayectos hacia la Estación de Seúl.

El paso elevado, construido en 1966, llevaba en proceso de demolición desde agosto del año pasado por preocupaciones de seguridad.

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