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Tragedia en Corea del Sur tras voraz incendio en fábrica de piezas de auto: reportan 14 muertos

Lass autoridades confirmaron que el fuego en una estructura de Daejeon causó al menos 59 heridos

21 de marzo de 2026 - 9:08 AM

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Un humo negro sale de una planta de piezas de automóviles. (Kim June-beom)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Los equipos de rescate surcoreanos recuperaron el sábado los restos de 14 personas de entre los escombros calcinados de una fábrica de piezas de automóviles en la ciudad central de Daejeon, en Corea del Sur, donde una explosión y un incendio causaron heridas al menos a otras 59 personas.

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Según los bomberos, 25 personas resultaron gravemente heridas, pero no estaba claro si alguna de ellas corría peligro de muerte. Más de 500 bomberos, policías y personal de emergencias fueron desplegados para contener el incendio y llevar a cabo operaciones de rescate tras declararse el viernes por la tarde.

Los vídeos y las fotos del lugar de los hechos mostraban una espesa humareda gris saliendo del complejo y a algunos trabajadores saltando de un edificio perteneciente a Anjun Industrial.

Nam Deuk-woo, jefe de bomberos del distrito de Daedeok, dijo que las llamas destruyeron una fábrica a la que los bomberos no pudieron entrar en un principio por temor a que se derrumbara. La búsqueda de los trabajadores desaparecidos comenzó a última hora del viernes, después de que los bomberos desplegaran robots no tripulados para enfriar la estructura y realizaran una inspección de seguridad.

Nueve de los 14 muertos fueron descubiertos en lo que se cree que era un gimnasio de la tercera planta, mientras que tres fueron hallados cerca de un depósito de agua de la segunda planta. Ya se ha localizado a todos los desaparecidos.

El Presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, visitó el lugar el sábado por la tarde, se reunió con familiares de las víctimas y pidió medidas de seguridad para evitar que la estructura dañada se derrumbe durante las operaciones de búsqueda.

El incendio se declaró sobre las 13.18 horas del viernes. Nam dijo que la causa no se conocía de inmediato, pero que el fuego parecía haberse propagado rápidamente, y los testigos informaron de una explosión. Los bomberos se centraron en evitar que las llamas se propagaran a una instalación adyacente y en aislar los productos químicos explosivos. Según Nam, los trabajadores recuperaron más de 100 kilos de sustancias químicas altamente reactivas.

Algunas personas resultaron heridas al saltar del edificio para escapar, mientras que otras sufrieron inhalación de humo, según las autoridades. Hasta el sábado por la mañana, 28 personas estaban hospitalizadas y cuatro de ellas habían sido operadas de fracturas óseas y otras lesiones.

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